Kasımpaşa - Gençlerbirliği: 3-0 (MAÇ SONUCU)
Kasımpaşa, yeni sezon öncesi Gençlerbirliği ile oynadığı hazırlık maçını 3-0'lık skorla kazandı. Lacivert-beyazlıların gollerini Mortadha Ben Ouanes, Elson Mendes ve Sinan Alkaş kaydetti.
Giriş: 24 Temmuz 2026 - 19:48 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.
Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kasımpaşa ile Gençlerbirliği, hazırlık maçında karşılaştı.
Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabaka, Kasımpaşa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Kasımpaşa'nın gollerini 30. dakikada Mortadha Ben Ouanes 75. dakikada Elson Mendes ve 80. dakikada Sinan Alkaş kaydetti.
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