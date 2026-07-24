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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Gençlerbirliği Kasımpaşa - Gençlerbirliği: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        Kasımpaşa - Gençlerbirliği: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        Kasımpaşa, yeni sezon öncesi Gençlerbirliği ile oynadığı hazırlık maçını 3-0'lık skorla kazandı. Lacivert-beyazlıların gollerini Mortadha Ben Ouanes, Elson Mendes ve Sinan Alkaş kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 19:48 Güncelleme:
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        Kasımpaşa'dan üç gollü prova

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.

        Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kasımpaşa ile Gençlerbirliği, hazırlık maçında karşılaştı.

        Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabaka, Kasımpaşa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

        Kasımpaşa'nın gollerini 30. dakikada Mortadha Ben Ouanes 75. dakikada Elson Mendes ve 80. dakikada Sinan Alkaş kaydetti.

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