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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa Matei Ilie'yi kadrosuna kattı

        Kasımpaşa Matei Ilie'yi kadrosuna kattı

        Transfer çalışmalarına devam eden Kasımpaşa, CFR Cluj forması giyen Rumen savunmacı Matei Ilie ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 17:27 Güncelleme:
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        Kasımpaşa'ya Rumen stoper

        Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, CFR Cluj forması giyen Matei Ilie ile sözleşme imzaladı.

        Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "CFR Cluj forması giyen Matei Ilie, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesi olarak Matei Ilie’ye hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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