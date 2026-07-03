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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Kassoum Ouattara: Zaferler kazanmak için hazırım!

        Kassoum Ouattara: Zaferler kazanmak için hazırım!

        Beşiktaş'ın yeni transferi Kassoum Ouattara, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına konuştu. Transfer sürecinden taraftarların ilgisine kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan genç futbolcu, Beşiktaş'ta olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 20:50 Güncelleme:
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        "Zaferler kazanmak için hazırım!"

        Beşiktaş'ın yeni transferi Kassoum Ouattara, siyah-beyazlı taraftarlar ve forma için sonuna kadar mücadele edeceğini belirtti.

        Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen 21 yaşındaki sol bek, Beşiktaş'ın dünya çapında bir kulüp olduğunu vurguladı.

        Takıma katıldığı için kendisini çok iyi hissettiğini aktaran Fransız futbolcu, "Çok heyecanlıyım, bir an önce başlamak istiyorum. Takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Bu benim için yeni bir meydan okuma ve çok çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'yi ve İstanbul'u beğendiğini belirten genç oyuncu, şunları kaydetti:

        "Çok güzel bir ülke, güzel bir şehir. Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Benim için bu bir ilk. Şehri zamanla keşfedeceğim. Şehir ve ülke hakkında çok iyi bir izlenime sahibim. Buradaki karşılama gerçekten olağanüstüydü."

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        Beşiktaş'ın transferde kendisiyle ilgilendiğini öğrendiğinde çok sevindiğini aktaran Ouattara, "Beşiktaş, hem Türkiye'de hem dünya çapında çok büyük bir kulüp. Bu yüzden Beşiktaş'ın bana ilgisini öğrendiğimde çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

        Transfer görüşmelerinde siyah-beyazlı yöneticilerin kendisine güven verdiğinin altını çizen savunma oyuncusu, "İlk sözlerinde, ilk temasta direkt olarak bana güvendiklerini gösterdiler. Beni tanıdıklarını, büyük işler başarabilmem için arkamda olduklarını söylediler ve bu beni hemen ikna etti. Kararı verdikten sonra ilk olarak ailemi aradım. Annem, babam, kardeşlerim ile her gün konuşuyoruz. Benim adıma çok mutlu oldular. Mücadeleci olduğumu, farklı bir yol çizmek istediğimi biliyorlar. Bana, bu meydan okuma için desteklerini hissettirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

        QUATTARA'DAN TARAFTARA ÖVGÜ

        Yeni transfer Kassoum Ouattara, siyah-beyazlı taraftarlardan övgüyle bahsetti.

        Beşiktaşlı futbolseverlerin sosyal medyada kendisine ilgi gösterdiğini aktaran Ouattara, şunları kaydetti:

        "İşin doğrusu bu, benim için bir yenilik oldu. Fazlasıyla mutlu oldum ve bana çok güven verdi. Özellikle buraya gelmem konusunda beni teşvik etti. Gerçekten çok güzel taraftarımız var. Sosyal medyada taraftarlardan gördüğüm heves beni fazlasıyla motive etti ve güven verdi."

        Fransız savunma oyuncusu, şöyle devam etti:

        "Sahada takımı için formayı sırılsıklam edecek bir oyuncu izleyecekler. Kulübü için, taraftarları için her şeyini veren; çok koşan, aç bir oyuncu. Bendeki ilk keşfedecekleri şeyler bunlar, Kalitesi olan ve takıma katkı sağlayan birini görecekler. En büyük kalitem sanırım hiç pes etmemek. Maçı 3-0 önde de götürsek veya 3-0 geride de olsak aynı şekilde davranmayı seviyorum. Tabii ki bek oyuncusu olduğum için devamlı olarak efor sarf ediyorum. İyi bir orta açma kalitem var, iyi bir pas kalitem var, teknik olarak da iyiyim."

        Ouattara, Beşiktaş taraftarına ise "Onlara, burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bu kulüp ve takım için oynayacak, bu formayı taşıyacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Onlar için savaşmaya ve formayı sırılsıklam etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bu sezon takımla birlikte zaferler kazanmak için hazırım." ifadeleriyle seslendi.

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