Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig İstanbulspor Kayserispor Kayserispor: 4 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Kayserispor: 4 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kayserispor, evinde İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Daniel Moreno (2) ve Taulant Seferi'nin (2) golleriyle farklı kazanarak puanını 16'ya yükselten Kayserispor, üst üste 2. galibiyetini aldı. Bu sezon ligdeki galibiyet hasreti devam eden İstanbulspor ise 2 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 21:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kayserispor'dan 4 gollü galibiyet!

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla Kayserispor oldu.

        Sarı Kırmızılılar'a galibiyeti getiren golleri 25 ile 83'te Taulant Seferi, 34 ve 44. dakikalarda da Daniel Moreno attı.

        Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkaran Kayserispor, haftayı 16 puanla tamamladı. Sezonun galibiyet elde edemeyen takımlarından biri olan İstanbulspor ise 2 puanla 19. sırada kaldı.

        1. Lig'in bir sonraki haftasında Kayserispor, Mardin 1969 Spor'a konuk olacak. İstanbulspor, Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kayserispor
        #İstanbulspor
        #1. Lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtlar Vadisi senaristleri ifade verdi
        Kurtlar Vadisi senaristleri ifade verdi
        Fenerbahçe'ye Gaziantep FK engeli!
        Fenerbahçe'ye Gaziantep FK engeli!
        Çocukları korumaya yönelik genelge
        Çocukları korumaya yönelik genelge
        Fenerbahçe'den 5 maçta 8 puan kaybı!
        Fenerbahçe'den 5 maçta 8 puan kaybı!
        "Vanlı Kara Haydar"ın eşi tutuklandı
        "Vanlı Kara Haydar"ın eşi tutuklandı
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması
        11 aylık Büşra bebek nerede?
        11 aylık Büşra bebek nerede?
        "Eğitimde fırsat eşitliği için seferber olduk"
        "Eğitimde fırsat eşitliği için seferber olduk"
        Yargıtay'tan içtihat
        Yargıtay'tan içtihat
        Birleşik Krallık dağılıyor mu?
        Birleşik Krallık dağılıyor mu?
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        Devler Ligi'ne İsmail Yüksek damgası!
        Devler Ligi'ne İsmail Yüksek damgası!
        Şarkıcı Gökçe evlendi
        Şarkıcı Gökçe evlendi
        Arda Güler sevgilisiyle Formula 1'de
        Arda Güler sevgilisiyle Formula 1'de
        Bebeğiyle ilk kez görüntülendi
        Bebeğiyle ilk kez görüntülendi
        10 milyon izlenmeye ulaştı
        10 milyon izlenmeye ulaştı
        Kusursuzluğun modası geçti!
        Kusursuzluğun modası geçti!
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik