Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla Kayserispor oldu.

Sarı Kırmızılılar'a galibiyeti getiren golleri 25 ile 83'te Taulant Seferi, 34 ve 44. dakikalarda da Daniel Moreno attı.

Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkaran Kayserispor, haftayı 16 puanla tamamladı. Sezonun galibiyet elde edemeyen takımlarından biri olan İstanbulspor ise 2 puanla 19. sırada kaldı.

1. Lig'in bir sonraki haftasında Kayserispor, Mardin 1969 Spor'a konuk olacak. İstanbulspor, Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacak.