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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Kocaelispor'dan sakatlık açıklaması: Anfernee Dijksteel ve Massadio Haidara

        Kocaelispor'dan sakatlık açıklaması: Anfernee Dijksteel ve Massadio Haidara

        Kocaelispor, futbolcuları Massadio Haidara'nın sağ rektus femoris tendonundaki rüptür nedeniyle bugün Fransa'da cerrahi operasyon geçirdiğini, Anfernee Dijksteel'in ise rehabilitasyon sürecine kulüp bünyesinde devam edeceğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 16:14 Güncelleme:
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        Kocaelispor'dan sakatlık açıklaması!

        Kocaelispor, Massadio Haidara ile Anfernee Dijksteel'in sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, sağ üst ön adalesindeki tendonunda yırtık bulunan Haidara'nın Fransa'da başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

        Haidara'nın sağlık durumunun yurt içi ve dışındaki uzman hekimlerce değerlendirildiği, farklı tedavi seçeneklerinin ele alınmasının ardından ameliyat edilmesine karar verildiği kaydedildi.

        Futbolcunun 2026-2027 sezonunun ilk yarısındaki resmi müsabakalarda forma giymesinin beklenmediği, sahalara dönüş tarihinin rehabilitasyon sürecine göre belirleneceği ifade edildi.

        Milli takım kampında kasık ve uyluk bölgesinde ağrı yaşayan Dijksteel'in kontrollerinde ise sağ kasık bölgesinde zorlanma ve ödem, sol arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiği bildirildi.

        Dijksteel'in rehabilitasyon sürecinin Kocaelispor sağlık ekibi tarafından sürdürüleceği aktarıldı.

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        #Kocaelispor
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