Konyaspor Başkanı Ömer Atiker'den Konyalılara Filistin maçı çağrısı!

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Filistin Milli Takımı ile oynayacakları dostluk maçı öncesi MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın bir futbol maçının ötesinde anlam taşıdığını söyledi.

Filistin halkının yaşadığı acılar karşısında sessiz kalmamayı ve onların yanında durmayı insani ve vicdani bir sorumluluk olarak gördüklerini anlatan Atiker, şöyle konuştu:

"30 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda buluşalım. Girişlerin ücretsiz ve biletsiz olacağı bu anlamlı gecede çocuklarımızı, ailelerimizi, dostlarımızı alalım, tribünleri hep birlikte dolduralım. İki takımı da alkışlayalım. Misafirlerimize Konya'nın sıcaklığını ve kardeşliğini gösterelim. Filistin'e hep birlikte güçlü bir mesaj gönderelim, aynı tarafız, aynı taraftayız. Konya'nın tek yürek olduğu ve Filistin'le dayanışmanın güçlü bir şekilde ortaya koyduğu bir kardeşlik akşamı olsun. Bütün hemşehrilerimi, Konyasporluları bu anlamlı buluşmaya davet ediyorum."

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PALUT'TAN TARAFTARA ÇAĞRI

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Filistin Milli Takımı'ndaki oyuncular ve meslektaşlarımız inanılmaz zor koşullarda mesleklerini icra etmeye çalışıyorlar. Maçta kol kola, omuz omuza gireceğimiz bir futbol sahası, aynı şekilde de birbirime sarılarak ayrılacağımız bir akşam olacak. Taraftarlarımız eminim bu organizasyona azami bir şekilde desteğini gösterecek. Hatta bizden de daha fazla Filistin Milli Futbol Takımını destekleyecekler ve bağırlarına basacaklar." diye konuştu.

ALTAY: BÜTÜN HEMŞEHRİLERİMİZİ MAÇA DAVET EDİYORUZ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise organizasyonun, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından 2026 İİT Gençlik Başkenti ilan edilen Konya'da düzenlenecek bir dizi programdan biri olduğunu anlattı.

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Gazze'de büyük bir katliamın yaşandığına dikkati çeken Altay, Türkiye'nin her platformda Filistinlilerin yanında olduğunu ve bunun da devam edeceğini vurguladı.

Altay, Konya'nın Filistin meselesinde en yüksek desteği veren şehirlerden biri olduğunu belirterek, "İnşallah 30 Eylül akşamı da tribünlerde Konya'nın Filistin meselesini duyarlılığını göstereceğine yürekten inanıyorum. Bütün hemşehrilerimizi maça davet ediyoruz. Takımlar, 'Aynı tarafız, aynı taraftarız' sloganıyla maça çıkacak." ifadelerini kullandı.