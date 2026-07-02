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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kuzey Makedonya'dan Kazımcan Karataş'a milli davet!

        Kuzey Makedonya'dan Kazımcan Karataş'a milli davet!

        Kuzey Makedonya Milli Takımı, Kazımcan Karataş'a milli takımda oynama teklifi yaptı, görüşmeler sürüyor.

        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 17:19 Güncelleme:
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        Kuzey Makedonya'dan Kazımcan'a milli davet!

        Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

        Kuzey Makedonya Milli Takımı, Kazımcan Karataş’a milli takımda oynama teklifi yaptı ve görüşmeler sürüyor.

        Kazımcan’ın babası bir süre önce Kuzey Makedonya vatandaşlığı aldı, Kazımcan’ın da iki ay içerisinde vatandaşlığa geçmesi bekleniyor.

        Henüz federasyondan veya futbolcunun cephesinden resmi bir açıklama yapılmazken, Kazımcan Karataş’ın milli takım tercihiyle ilgili sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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