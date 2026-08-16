Lens: 1 - PSG: 0 | MAÇ SONUCU
Fransa Süper Kupa final maçında Lens ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Lens 1-0 kazandı ve kupayı müzesine götürdü.
Giriş: 16 Ağustos 2026 - 23:55 Güncelleme:
Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan maçta geçen sezonun Fransa 1. Ligi (Ligue 1) şampiyonu PSG ile Fransa Kupası kazananı Lens karşı karşıya geldi.
Luis Enrique yönetimindeki PSG, geçen sezonki Ligue 1 şampiyonluğu, UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi ve UEFA Süper Kupa şampiyonluğunun ardından yeni sezon öncesinde bir kupa daha müzesine götürmek için sahaya çıktı.
Maçın ilk yarısını Lens, 32. dakikada Thauvin'in golüyle 1-0 önde geçti.
Lens'te Antonio, 39. dakikada kırmızı kart görürken PSG'de ise Mendes, 87. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Lens, Fransa Süper Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ