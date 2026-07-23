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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Maruf Güneş: Ortaya atılan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır

        Maruf Güneş: Ortaya atılan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır

        Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Galatasaray Sportif A.Ş. Vekili Maruf Güneş, "Gözaltı sürecim boyunca sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda şahsım hakkında ortaya atılan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 22:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Maruf Güneş'ten açıklama!

        Galatasaray Sportif A.Ş. Vekili Maruf Güneş, bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınması ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Güneş'in sosyal medyadaki açıklaması şu şekilde:

        "17.07.2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkımda gözaltı kararı verilmiş, ifadem alınmış ve 20.07.2026 tarihinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmış bulunmaktayım. Öncelikle kamuoyunun bilmesini isterim ki; gözaltı sürecim boyunca sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda şahsım hakkında ortaya atılan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Buna rağmen, gerçekler çarpıtılarak şahsım hakkında kamuoyunda bambaşka bir algı oluşturulmaya çalışılması kabul edilemez. İsmimin böyle bir soruşturmada anılması ve bunun üzerinden mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Galatasaray Spor Kulübü'nün hedef alınması beni derinden üzmüştür. Hayatım boyunca ailemin, çalışma arkadaşlarımın ve camiamın başını öne eğdirecek hiçbir davranışın içinde olmadım. Bugün de aynı vicdani rahatlıkla bunu ifade ediyorum. Türk adaletine olan güvenim tamdır. Soruşturmanın sonunda tüm gerçeklerin ortaya çıkacağına ve kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan haksız algının tamamen ortadan kalkacağına inanıyorum. Diğer yandan, dosyada yer almayan hususları varmış gibi göstererek, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan iddialarla şahsımı, ailemi ve Galatasaray Spor Kulübü'nü hedef alan kişiler hakkında tüm hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağımı da kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Bu süreçte yanımda duran, desteklerini ve güvenlerini esirgemeyen başta Sayın Başkanımız olmak üzere yönetim kurulu üyelerimize, çalışma arkadaşlarıma ve büyük Galatasaray camiasına en içten şükranlarımı sunuyorum."

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