Mason Greenwood: Şanslar yarattık ama gol olmadı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yla 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Mason Greenwood, mücadeleyi değerlendirdi.

"3-0 VEYA 4-0 KAZANABİLİRDİK"

Greenwood, "Çok fazla şans yarattık ama golü atamadığımız için kazanamadık." dedi.

Sözlerine devam eden Mason Greenwood, "Bu maçı 3-0 ve ya 4-0 kazanabilirdik ama bir sonraki maç bunların gol olacağını düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

"ŞANSLAR YARATTIK AMA GOL OLMADI"

İngiliz futbolcu, "Sonuçlarla alakalı bir şey bu... Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig ile alakalı konuşacak olursak, ligde çok kötü olduğumuzu söyleyemem. Şanslar yarattık ama gol olmadı. Şanslar yaratmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.