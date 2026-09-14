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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mason Greenwood: Şanslar yarattık ama gol olmadı

        Mason Greenwood: Şanslar yarattık ama gol olmadı

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Mason Greenwood, Süper Lig'in 5. haftasında golsüz biten Gaziantep FK maçının ardından konuştu. Girdikleri fırsatlardan yararlanamadıklarını belirten Greenwood, "Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig ile alakalı konuşacak olursak, ligde çok kötü olduğumuzu söyleyemem. Şanslar yarattık ama gol olmadı. Şanslar yaratmaya devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 22:28 Güncelleme:
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        "Şanslar yarattık ama gol olmadı"

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yla 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Mason Greenwood, mücadeleyi değerlendirdi.

        "3-0 VEYA 4-0 KAZANABİLİRDİK"

        Greenwood, "Çok fazla şans yarattık ama golü atamadığımız için kazanamadık." dedi.

        Sözlerine devam eden Mason Greenwood, "Bu maçı 3-0 ve ya 4-0 kazanabilirdik ama bir sonraki maç bunların gol olacağını düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

        "ŞANSLAR YARATTIK AMA GOL OLMADI"

        İngiliz futbolcu, "Sonuçlarla alakalı bir şey bu... Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig ile alakalı konuşacak olursak, ligde çok kötü olduğumuzu söyleyemem. Şanslar yarattık ama gol olmadı. Şanslar yaratmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

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        #Mason Greenwood
        #fenerbahçe
        #süper lig
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