Mehmet Akif Üstündağ: Ülkeyi gururlandırmaya devam edeceğiz

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 21 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda son şampiyon ünvanını koruyacağına inandığını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın Spor Masası programına katılan Mehmet Akif Üstündağ, gündeme dair soruları yanıtladı.

2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonu olan A Milli Kadın Takımı'nın ilk günden beri bu turnuvada yer aldığını belirten Üstündağ, "2023 yılında hem Milletler Ligi hem de Avrupa şampiyonluğunu elde ettik. O sezon Türk voleybolunun altın yıllarından biriydi. Bunu sürdürülebilir kılmak çok önemli. İşimiz kolay değil. Bu sene Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibiyiz, yükümüz ağır. Sahada başarılı olmak zorundasınız. Voleybol, hangi yönüyle bakarsanız bakın ülkenin gururu olan bir branş. Ülkeyi gururlandırmaya devam etmeye gayret edeceğiz. Bunun bilincindeyiz. İnşallah bu yıl Milletler Ligi şampiyonluğuna Avrupa şampiyonluğunu da ilave ederiz." ifadelerini kullandı.

Üstündağ, ev sahibi ülke olmanın avantajlarının yanında dezavantajları da olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

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"Baskının farkındayız. Takım sporuyla mücadele ediyorsunuz. Bu uyumu sağlamak zorundasınız. Bunu sağlarken ev sahibi olmanın avantajlarını korumak zorundasınız. Son şampiyon ünvanına sahibiz. Ayrıca son Milletler Ligi şampiyonuyuz. 'Son' kelimesini elimizde tutmaya devam etme arzusundayız. Bu çok zor bir iş. Dünyanın en güzel şehri İstanbul. 17 bin kişilik bir salonda maçlarımızı oynayacağız. Salonlara sığmıyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve yönetimine salon için teşekkür ediyoruz. 'Aynı amaç için mücadele ediyoruz' diyerek salonu bize tahsis ettiler. Dünyada organizasyon anlamında takdir edilen bir ülkeyiz. Bu gurur bu ülkeye yakışıyor ama işimiz zor. Bunu devam ettirmek zorundayız. Bunun için daha çok çalışacağız."

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin takımla uyumunun çok iyi olduğunu dile getiren Üstündağ, "Ben voleybolun her kademesinde görev yapmış biriyim. Antrenörün oyuncularla uyum içinde olması lazım. Santarelli'nin Sırbistan'da kontratı vardı, ilk yılında dünya şampiyonu olmuştu. Çok başarılı bir geçmişi var. Imoco'da da uzun yıllar görev yaptı. Oyuncularla uyumu çok iyi. Onunla büyük başarılar elde ettik. Başarı grafiğimiz hep yukarı doğru gidiyor. Bunun sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Çok pozitif bir enerji sağladığını, sisteminin takıma çabuk adapte olduğunu ve zor bir geçiş dönemi olmadan geçişi sağladığını görüyoruz. Hocamızdan çok memnunuz. İnşallah uzun yıllar böyle devam ederiz. Sözleşmemiz olimpiyat sonuna kadar devam ediyor. Olimpiyatlara gitmeyi garantileyen tek branş olmanın da gururunu yaşıyoruz." dedi.

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"DÜNYA VE AVRUPA VOLEYBOLUNUN GİDİŞATINDA ÖNEMLİ ROL OYNAYAN BİR ÜLKEYİZ"

Mehmet Akif Üstündağ, dünyada Türk voleybolunun hem kadınlar hem de erkeklerde yükselişte olduğunu anlattı.

Dünyada Türkiye'nin Milletler Ligi sıralamasında 1. basamakta olduğunu kaydeden Üstündağ, "3-4 gün önce çıkan bir haberden bahsedeyim. Ben TVF başkanı olarak aynı zamanda dünya konsey başkanıyım. Milletler Ligi yönetim kurulu üyesiyim. Dünya ve Avrupa voleybolunun gidişatında önemli rol oynayan bir ülkeyiz. Bu bir ekip işi. Bütün paydaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. Birkaç gün önceki haberde Milletler Ligi'nin kadın-erkek toplamının sıralaması ilan edildi. Türkiye, dünya sıralamasında 1. sırada. Türk voleybolunun kadınıyla erkeğiyle nerede olduğunu çok rahat görüyoruz. Dünyada ve Avrupa'da liglere baktığımızda en iyi ülke konumundayız. Son Şampiyonlar Ligi'nde 2 Türk takımıyla final oynadık. VakıfBank şampiyon oldu, Eczacıbaşı ikinciliği elde etti. Altın da bizde gümüş de. Fenerbahçe'nin altın sette elenme durumu olmasaydı ilk 3'te Türk takımları olacaktı. Bu büyük bir başarı. Erkek voleybolu son Dünya Şampiyonası'nı ve Milletler Ligi'ni 6. bitirdi. Dünya sıralamasında ilk 10'un içinde yer alıyoruz." diye konuştu.

Üstündağ, turnuvalarda erkek ve kadın milli takımlarının yerini koruduğu sürece el ele olimpiyatlara gideceğini aktararak şunları söyledi:

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"Her sporcunun ve takımın en büyük hayali olimpiyatlarda yer almaktır. Olimpiyatların kadınlar tarafına baktığımızda vazgeçilmezlerden olduk. Erkeklerle de katılıp kürsüde yer almak istiyoruz. Paris Olimpiyatları'nda yarı final oynadık, şanssız bir şekilde kaybettik. Şanssızlıklar yaşadık ama bu bir bahane değil, buna sığınmayacağız. Erkeklerde ise dünyanın en genç jenerasyonuna sahip 3 ülkeden biriyiz. 3 yıl önce Milletler Ligi'ne girdik. Girdiğimiz yıl 12 maçta 11 mağlubiyet, 1 galibiyet aldık. Bugün geldiğimiz noktada ise 8 galibiyet, 4 mağlubiyet alıp final etabında yer aldık. Milletler Ligi, Avrupa ve Dünya Şampiyonası finallerinde de hep varız. Bundan daha büyük bir başarı olamaz. Buralardayız ama buralarda kalabilmek çok zor. İnşallah bu çıkış devam edecek. Kadınlarda Avrupa Şampiyonası'nı vermek istemiyoruz, kupa gelmişken burada kalsın istiyoruz. Bunun için gayret edeceğiz. Erkeklerde Avrupa Şampiyonası'nda bugüne kadar hiç çeyrek final oynamadık. Umut ediyorum ki ilk defa çeyrek final ve üzeri bir derece elde edeceğiz."

"Erkek voleybolunda görünürlüğün artması için çalışmalarınız var mı?" sorusu üzerine Üstündağ, arada sadece başarı farkı olduğunu belirterek "Kadınlarımız inanılması zor bir başarı elde etti. 100 ailenin 80'i çocuğunun voleybol oynamasını istiyor. Çok ciddi bir rakam. Başarıyla birlikte kadın-erkek karşılaştırması söz konusuysa öyle bir noktaya geldik ki erkekler de 26. sıralardan buralara kadar geldi. Okulumuz var, öğrenci potansiyelimiz yüzde 50-50. Bizde kadın-erkek ayrımı yoktur. Burada sadece başarı farkı var. Geçen sene bir müsabaka sonrası erkek milli takımımızın kaptanının bir soru sorulduğunda gözleri doldu. 'Bugün olmadı ama sabredin, hep birlikte güzel günler yaşayacağız.' demişti. Bugün o güzel günleri yaşamaya başladığımızı görüyoruz. Yavaş yavaş kürsülerde yer alacağız. Erkek voleybolunda da hedefimizi yükselttiğimizi ve Avrupa Şampiyonası'nda madalya istediğimizi söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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"BİZDEN DAHA ÇOK AVRUPA ŞAMPİYONASI'NI SAHİPLENEN KULÜPLERİMİZ OLDU"

Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye'nin voleybolda uluslararası organizasyonları düzenleme konusundaki başarısının altını çizdi.

Türk voleybolunun dünyada geldiği noktayı kendilerinin yanında halkın da değerlendirmesinin önemli olduğunu ifade eden Üstündağ, şöyle konuştu:

"Çok ciddi bir sahiplenme ve destek var, buna layık olmaya çalışıyoruz. Dünyanın kulüpler bazında en iyi ligine sahibiz, milli takımlarda bir numarayız. Bu yükü taşıyıp sürdürebilmek kolay değil. Çok büyük bir emek, çaba ve görünmeyen kahramanlar var. Kulüplerimizin emeğini asla küçümseyemeyiz. TVF, kulüplerle işbirliğinde en mükemmel işleyişi yapan federasyon. Avrupa Şampiyonası öncesi hangi kulübün kapısını çaldıysak 'biz ne yapabiliriz' diye sordular. Bizden daha çok Avrupa Şampiyonası'nı sahiplenen kulüplerimiz oldu. Bundan daha güzel bir şey olamaz. CEV Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımıza, huzurunda 'sizin kadar sporu seven bir lider görmedim.' dedi. Bir önceki organizasyonlarda beklenen mükemmelliyeti sergileyemezseniz neden diğer organizasyonlar size verilsin? Mükemmel bir iş yapmışız, tercih edilen bir ülkeyiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın olmak üzere bankalarımızın, kulüplerimizin, sponsorlarımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, halkımızın müthiş bir desteği var. Bu desteğe layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah 6 Eylül'deki final maçından sonra bu güzelliği hep birlikte paylaşırız."

Üstündağ, Türk kulüplerinin başarısının artarak devam edeceğine inandığını belirterek "Bu yıl Galatasaray da Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Avrupa ve dünya arenasında en saygın ülkelerden biriyiz. 2 yıldır 4 takımla Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyoruz. Geçtiğimiz yıldan daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Yeter ki takımlarımızda herhangi bir olumsuzluk olmasın." şeklinde görüş belirtti.

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"SON 2 YILDA ÖZELLİKLE KADINLARDA ÇOK GENİŞ BİR OYUNCU HAVUZUMUZ VAR"

Üstündağ, kadınlar ve erkeklerde çok geniş bir genç oyuncu havuzu olduğunu dile getirdi.

En doğru yaptıkları planlamalardan bir tanesinin bu geniş havuzu sürdürmek olduğunu anlatan Mehmet Akif Üstündağ, "Sürdürülebilir başarı, tesisleşme, eğitim mi spor mu ikilemini kaldırmak, saha başarısını yakalamak... Milletler Ligi'nin son raporundan bahsedeyim. Organizasyon 4 ülkede yapıldı. Kadınlarda 1 numara, Ankara organizasyonu oldu. Son 2 yılda özellikle kadınlarda çok geniş bir oyuncu havuzumuz var. Gençlerle birinci etaba gittik. Kadroda yer alan 2009 doğumlu oyunculardan bahsediyoruz. Bir eksiklik olduğunda o geniş havuzdan kadroya girecek oyuncularımız var. Akdeniz Oyunları'na gidecek bir takımımız var. Erkeklerde de sakatlık yaşayan oyuncularımız oldu, hemen değişime gittik. Hazır havuzda olan 2 oyuncu kadroya devam etti. Bizim kısıtlı bir kadromuz yok. Olimpiyatlara gideceğimiz sürece kadar inşallah herhangi bir sakatlık olmaz. Olmadığı takdirde işi zor olan teknik kadro olacak. Kimin o kadroyu hak ettiğini, ön plana çıktığını uygulayacaklar teknik kadro olacak." ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKE BİR SPOR ÜLKESİ"

Mehmet Akif Üstündağ, voleybolda yapıcı eleştiri yaptıklarını ve nasıl kendilerini geliştirebileceklerine odaklandıklarını vurguladı.

Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu kaydeden Üstündağ, "Başka bir branşın isminin geçmesini düşünmek istemiyorum. Bu ülke bir spor ülkesi. Bugün herkes 'biz voleybol ülkesiyiz' diyor. Bu soruya bir spor adamı olarak cevap veriyorum. Özellikle takım sporlarında inişler çıkışlar mutlaka olacaktır. Buradan ders çıkarıp daha iyisini nasıl yapacağımıza odaklanmamız gerekir. Eleştirimiz de olacaktır ama biz voleybolda yapıcı bir eleştiri yapıyoruz. Çocuklarımızın hem spor yapmasını hem de eğitimini almasını sağlamalıyız. Bizim lisemizde başarı oranımız yüzde 88'lerde. Öğrenci sayımız kadın ve erkek eşit sayıda. Yatılı bir okula sahibiz. Okula kayıt ediyoruz, en iyi eğitimi vermeye gayret ediyoruz. Konaklama, yeme içme imkanı sağlıyoruz. Aileler bizlere emanet ediyor, biz onların annesi babası oluyoruz. Onların sosyal yönleriyle de ilgilenmeliyiz. Ekonomik olarak da ailesine yük olmayacak şekilde bir burs imkanı sağlıyoruz. Bu model dünyada yok. Kadınıyla erkeğiyle kürsüdeyiz. Takım sporunda son 10 yılda madalya rekoru kırmışız. 88 madalyamız var. Bundan daha büyük bir başarı olamaz. Dün ne yaptık, bugün neyle devam etmeli ve geliştirmeliyiz, buna konsantre olduk. Her branşın başarı elde edeceğine inanıyorum. Üzerimize düşen neyse ülkemiz için yapmaya hazırız." diyerek sözlerini noktaladı.