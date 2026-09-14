Nathan Ake: İstemediğimiz bir sonuç oldu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yla 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin stoperi Nathan Ake, mücadeleyi değerlendirdi.

"İSTEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ OLDU"

Nathan Ake'nin açıklamaları şu şekilde:

"Defansif olarak daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz ama topa sahipken daha hızlı olabilirdik. Daha fazla fırsat yaratabilirdik. İkinci yarıda şanslar bulduk ama golle değerlendiremedik. Süre geçtikçe de rakip özgüven kazandı.

İkinci yarıyla ilgili konuşursak, baskıda daha iyiydik. İkinci yarıda daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim ama fırsatları değerlendiremeyince sonuç istemediğimiz gibi oldu. Diğer oynayacağımız maçta çok daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum."