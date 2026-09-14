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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Nathan Ake: İstemediğimiz bir sonuç oldu

        Nathan Ake: İstemediğimiz bir sonuç oldu

        Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Nathan Ake, Süper Lig'in 5. haftasındaki 0-0'lık Gaziantep FK beraberliğinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Daha fazla fırsat yakalamaları gerektiğinden bahseden Ake, "İkinci yarıda şanslar bulduk ama golle değerlendiremedik, daha fazla fırsat yakalayabilirdik. İstemediğimiz bir sonuç oldu." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 22:58 Güncelleme:
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        "İstemediğimiz bir sonuç oldu"

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yla 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin stoperi Nathan Ake, mücadeleyi değerlendirdi.

        "İSTEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ OLDU"

        Nathan Ake'nin açıklamaları şu şekilde:

        "Defansif olarak daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz ama topa sahipken daha hızlı olabilirdik. Daha fazla fırsat yaratabilirdik. İkinci yarıda şanslar bulduk ama golle değerlendiremedik. Süre geçtikçe de rakip özgüven kazandı.

        İkinci yarıyla ilgili konuşursak, baskıda daha iyiydik. İkinci yarıda daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim ama fırsatları değerlendiremeyince sonuç istemediğimiz gibi oldu. Diğer oynayacağımız maçta çok daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum."

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        #Nathan Ake
        #fenerbahçe
        #süper lig
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