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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Orhan Ak: Bu 1 puan bizim için altın değerinde oldu

        Orhan Ak: Bu 1 puan bizim için altın değerinde oldu

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Orhan Ak, güçlü rakiplerinden 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 23:10 Güncelleme:
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        "Bu 1 puan bizim için altın değerinde"

        Gaziantep FK'nin teknik direktörü Orhan Ak, Süper Lig'in 5. haftasında ağırladıkları Fenerbahçe'yle 0-0 berabere biten karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "BU 1 PUAN BİZİM İÇİN ALTIN DEĞERİNDE"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ak, takımın aldığı beraberliğin altın değerinde olduğunu belirtti.

        Ligde şu anda 4 büyüklerin kadrosunun Anadolu takımlarının çok üstünde olduğunu aktaran Ak, "Bu 1 puan bizim için altın değerindeydi. Geçen hafta koyduğumuz karakter, yakaladığımız oyun standardını, takım oyununu, özellikle ilk yarı yansıttık. Direkten dönen topları vardı, orada şanslıydık. Fırsatları değerlendirseydik farklı bir ikinci yarı izlerdik." ifadelerini kullandı.

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        "BÜTÜN OYUNCULARIMI KUTLUYORUM"

        Orhan Ak, ekip olarak Gaziantep için mücadele ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Hiçbir hatanın kredisi yok. Bugünkü 1 puan çok önemliydi geçen haftaki maçın değerli olması için bu 1 puanın da önemi vardı. Lig çok zor, kolay değil her şey aslanın ağzında. O yüzden çok iyi motive olmalıyız. Bu takım ruhu ve grup enerjisini oluşturmak zorundasınız. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Önümüzde Kocaelispor maçı var, onlar da çok iyi, atletik bir takım, yarından itibaren ona hazırlanacağız."

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        #Orhan Ak
        #Gaziantep FK
        #süper lig
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