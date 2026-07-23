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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Orkun Kökçü kaldığı yerden devam ediyor

        Orkun Kökçü kaldığı yerden devam ediyor

        Geçtiğimiz sezon özellikle Süper Lig'in ikinci yarısında attığı gollerle dikkat çeken Orkun Kökçü, başarılı performansına kaldığı yerden devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 23:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Orkun kaldığı yerden devam ediyor!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Midtjylland’ı 1-0 mağlup etti.

        Siyah-beyazlıların golü 26. dakikada Orkun Kökçü’den geldi.

        Geçtiğimiz sezon özellikle Süper Lig’in ikinci yarısında etkili bir performans ortaya koyan ve attığı gollerle takımına önemli puanlar kazandıran Orkun, yeni sezona da gollü bir başlangıç yaptı.

        2025-2026 sezonunu tüm kulvarlarda toplam 41 maçta 10 gol, 10 asistle tamamlayan Orkun, son gol sevincini 9 Mayıs tarihinde Tüpraş Stadyumu’nda Trabzonspor’a karşı yaşamıştı.

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