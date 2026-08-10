Pendikspor - Batman Petrolspor: 2-2 (MAÇ SONUCU)
Pendikspor ile Batman Petrolspor, 1. Lig'in 1. haftasında karşı karşıya gelirken mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Son bölüme 2-1 yenik giren Pendikspor, 90+9'da Mesut Özdemir'in attığı golle bir puanı kurtardı.
Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Orfa Yapı Pendikspor ile Batman Petrolspor 2-2 berabere kaldı.
Stat: Pendik
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Ferhat Çalar, Kerem Kalkan
Orfa Yapı Pendikspor: Emre Koyuncu, Berkay Sülüngöz, Soldo, Wilks, Ahmet Karademir (Dk. 46 Thuram), Görkem Bitin (Dk. 69 Clarke-Harris), Hakan Yeşil, Efehan Pekdemir (Dk. 46 Yekra Sönmez), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Furkan Mehmet Doğan (Dk. 90 Oğulcan Aşıkcı)
Batman Petrolspor: Çağlar Şahin Akbaba, Metehan Mert, Imeri (Dk. 82 Polat Yaldır), Macedo, Yasir Subaşı, Emirhan Aydoğan (Dk. 67 Gökhan Altıparmak), Jo, Oğuz Gürbulak, Biron (Dk. 90 Devran Bozardıç), Cordova (Dk. 67 Pedrinho), Benny (Dk. 82 Ömürcan Artan)
Goller: Dk. 32 Cordova, Dk. 80 Imeri (Batman Petrolspor), Dk. 54 Thuram, Dk. 90+9 Mesut Özdemir (Pendikspor)
Kırmızı kart: Dk. 84 Metehan Mert (Batman Petrolspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Soldo (Pendikspor), Dk. 74 Pedrinho, Dk. 88 Yasir Subaşı (Batman Petrolspor)