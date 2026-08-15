Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer PSG, Ferran Torres’i kadrosuna kattı!

        PSG, Ferran Torres’i kadrosuna kattı!

        Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol futbolcu Ferran Torres'i 2031 yılına kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 12:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ferran Torres, PSG'de!

        Fransız kulübü PSG, İspanyol futbolcu Ferran Torres’i transfer etti. PSG’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda 26 yaşındaki forvet ile 2031 yılına kadar sözleşme imzalandığı ve 9 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

        Ferran Torres de transferinin ardından yaptığı açıklamada yeni bir maceraya katılmaktan mutlu olduğunu, kulübün mümkün olduğunca çok kupa kazanmasına yardımcı olmayı umduğunu söyledi.

        Son olarak LaLiga’da Barcelona forması giyen İspanyol forvet geçen sezon forma giydiği 49 maçta 21 gol buldu. Ferran Torres, FIFA 2026 Dünya Kupası’nda da ülkesi İspanya’nın Arjantin’i 1-0 yenerek kupaya uzandığı final maçının golünü kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        Eyüp Can Güner'in kovalandığı görüntüler ortaya çıktı
        Eyüp Can Güner'in kovalandığı görüntüler ortaya çıktı
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Baba, oğul ve kardeş aynı kaderi paylaşıyorlar!
        Baba, oğul ve kardeş aynı kaderi paylaşıyorlar!
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        Aşk dolu kutlama
        Aşk dolu kutlama
        İmha için parçalamışlar! El konuldu
        İmha için parçalamışlar! El konuldu
        "En stresli sezon açılışı"
        "En stresli sezon açılışı"
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        Ağrı kesiciler ağrıyan yeri nasıl buluyor?
        Ağrı kesiciler ağrıyan yeri nasıl buluyor?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Araç kiralamada yeni düzenleme
        Araç kiralamada yeni düzenleme
        Hürmüz'de bir gemi vuruldu
        Hürmüz'de bir gemi vuruldu
        Onlar kıdem tazminatını nasıl alabilir?
        Onlar kıdem tazminatını nasıl alabilir?