Real Madrid: 4 - Rayo Vallecano: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
İspanya La Liga'nın 5. haftasında Rayo Vallecano'yu ağırlayan Real Madrid, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golü Mbappe (2), Carreras ve Bellingham kaydetti. Real Madrid'de oyuna ikinci yarıda giren milli futbolcu Arda Güler son golün asistini yaptı.
Real Madrid, La Liga'nın 5. haftasında ağırladığı Rayo Vallecano'yu 4-1'le geçti.
14. dakikada Mbappe'nin penaltıdan kaydetiği golle 1-0 öne geçen eflatun-beyazlılar, 17'de Carreras ile farkı ikiye çıkardı: 2-0.
35. dakikada bu kez Jude Bellingham sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.
51'de Rayo, Camello'nun golüyle farkı ikiye indirdi: 3-1.
Mücaelede son sözü ise Mbappe söyledi. Fransız yıldız 90+1'de fileleri havalandırarak kendisinin ikinci, takımının 4. golünü kaydetti ve skoru tayin etti: 4-1.
Real Madrid'de maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 72. dakikada Diomande'nin yerine oyuna dahil olurken, 90+1'de Mbappe'nin golünün asistini yaptı.
Mourinho'nun ekibi bu sonuçla puanını 12'ye çıkarıp Barcelona'yı takibini sürdürdü. 15. sıradaki Rayo Vallecano ise 4 puanda kaldı.