Real Madrid, La Liga'nın 5. haftasında ağırladığı Rayo Vallecano'yu 4-1'le geçti.

14. dakikada Mbappe'nin penaltıdan kaydetiği golle 1-0 öne geçen eflatun-beyazlılar, 17'de Carreras ile farkı ikiye çıkardı: 2-0.

35. dakikada bu kez Jude Bellingham sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

51'de Rayo, Camello'nun golüyle farkı ikiye indirdi: 3-1.

Mücaelede son sözü ise Mbappe söyledi. Fransız yıldız 90+1'de fileleri havalandırarak kendisinin ikinci, takımının 4. golünü kaydetti ve skoru tayin etti: 4-1.

Real Madrid'de maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 72. dakikada Diomande'nin yerine oyuna dahil olurken, 90+1'de Mbappe'nin golünün asistini yaptı.

REKLAM

Mourinho'nun ekibi bu sonuçla puanını 12'ye çıkarıp Barcelona'yı takibini sürdürdü. 15. sıradaki Rayo Vallecano ise 4 puanda kaldı.