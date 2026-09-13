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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid: 4 - Rayo Vallecano: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Real Madrid: 4 - Rayo Vallecano: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        İspanya La Liga'nın 5. haftasında Rayo Vallecano'yu ağırlayan Real Madrid, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golü Mbappe (2), Carreras ve Bellingham kaydetti. Real Madrid'de oyuna ikinci yarıda giren milli futbolcu Arda Güler son golün asistini yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 00:06 Güncelleme:
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        Arda'dan asist, R.Madrid'den fark!

        Real Madrid, La Liga'nın 5. haftasında ağırladığı Rayo Vallecano'yu 4-1'le geçti.

        14. dakikada Mbappe'nin penaltıdan kaydetiği golle 1-0 öne geçen eflatun-beyazlılar, 17'de Carreras ile farkı ikiye çıkardı: 2-0.

        35. dakikada bu kez Jude Bellingham sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

        51'de Rayo, Camello'nun golüyle farkı ikiye indirdi: 3-1.

        Mücaelede son sözü ise Mbappe söyledi. Fransız yıldız 90+1'de fileleri havalandırarak kendisinin ikinci, takımının 4. golünü kaydetti ve skoru tayin etti: 4-1.

        Real Madrid'de maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 72. dakikada Diomande'nin yerine oyuna dahil olurken, 90+1'de Mbappe'nin golünün asistini yaptı.

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        Mourinho'nun ekibi bu sonuçla puanını 12'ye çıkarıp Barcelona'yı takibini sürdürdü. 15. sıradaki Rayo Vallecano ise 4 puanda kaldı.

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