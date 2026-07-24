Ruslan Malinovskyi: Trabzonspor taraftarını mutlu etmeye çalışacağım

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Ruslan Malinovskyi, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sakatlıksız bir sezon başlangıcı olmasını umut ettiğini belirten Ukraynalı orta alan oyuncusu, "İyi çalışıyoruz. Bu dönemdeki en önemli şey sakatlık yaşamamak. Takıma geleli 1-2 hafta oldu belki ama arkadaşlarımın harika insanlar olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi bir atmosfer var." şeklinde konuştu.

Malinovskyi, İlk etapta fiziksel çalışmalar üzerine yoğunlaştıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Bunları sezon boyunca yapmanız çok mümkün değil. Oynayacağımız maçların fiziksel hazırlığını bu dönemde gerçekleştiriyoruz. Fatih hoca ile olan görüşmemizde toplantı da yapmıştık. Hocamızın genel oyun prensiplerini, nasıl oynamak istediğini ve bizden beklentilerini biliyoruz. Hocamız da bunları bize anlattı. Ben orta sahanın, daha doğrusu oyunun merkezindeki üç pozisyonda da görev alabiliyorum. İtalya’daki tecrübemle birlikte hocamızın benden beklentilerini rahatlıkla karşılayabileceğimi düşünüyorum. Orada da önemli bir dönem geçirdim. Bizim için bir hazırlık dönemi. Bu nedenle hazırlık maçlarının önemi çok büyük. Eksiklerimizi ve belki daha iyisini nasıl yapabileceğimizi göreceğiz. Bu maçları da avantaj olarak kullanmaya çalışacağız."

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"NEREDE OLACAĞIMIZ HOCAMIZA BAĞLI OLACAK"

Türkiye ligine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Malinovskyi, “Bir maça çıktıktan sonra belki daha net cevap verebilirim. Türkiye Ligi’ni araştırdığımda şunu gördüm, fiziksel mücadelenin de öne çıktığı bir lig. Bazı maçlarda direkt oyunun tercih edildiği bir lig ama bazı maçlarda pozisyon almanın öne çıktığı bir lig. Dolayısıyla iki açıdan da kendimi değerlendirmem gerekir. Benim nerede olacağım hocamıza bağlı olacak. Eğer hocamız beni daha geride konumlandırmak isterse elbette elimden geleni yapacağım. Hocamız, ‘Hayır, daha ileride oynayacaksın’ derse yine daha önce elde ettiğim tecrübelerle birlikte oynadığım maçlarda takıma nasıl katkı sağlayacağımı herkese göstermek istiyorum." diye konuştu.

Ukraynalı oyuncu sakin olmaya vurgu yaparak şöyle devam etti:

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"Mental açıdan bir futbolcu olarak 25-26 yaşlarınızda futbol oynadığınızda içinizde, karnınızın tam ortasında her zaman bir heyecan hissedersiniz. Bu heyecan elbette sizi daha ileriye götürmeye çalışır ama 30’lu yaşlara geldiğinizde, kendimi değerlendirecek olursam yaklaşık 35-40 Avrupa Ligi ve yaklaşık 20 Şampiyonlar Ligi maçı oynadıktan sonra bu heyecan yerini biraz daha sakinliğe bırakır. İşleri biraz daha sakinlikle halletmeye çalışırsınız. Ben de takımıma bu şekilde yardımcı olarak elimden geleni yapmaya çalışacağım. Biz futbolcular çok şanslı insanlarız. Çünkü sevdiğimiz işi yapıyoruz ve sevdiğimiz işi yaptığımız için para kazanıyoruz. Ben de bu nedenle elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bugüne kadar hep böyle oldu. Oynadığım maçlarda edindiğim tecrübelerle de takımıma en iyi katkıyı sunmaya çalışacağım."

Taraftarların kendisine gösterdiği ilgiye değinen oyuncu, "Harika bir karşılama oldu. Gelmeden önce de böyle olacağını biliyordum. Ben de çok mutlu oldum. Trabzonspor taraftarının hafta hafta futbolla yaşadığının, futbolun tam içinde olduğunun ve sonuçlardan büyük bir mutluluk ya da üzüntü duyduğunun farkındayım. Ben de onları mutlu etmeye çalışacağım. Futbolda en önemli şey performansınızdır. Bazen şansınızın yardımıyla birlikte birkaç maç kazanabilirsiniz ama iyi performans gösteriyorsanız sonuç da alabilirsiniz ve arka arkaya büyük başarılar kazanma şansınız olur. Ben de bunu yapmaya, sonuç almaya çalışacağım. En iyi performansımızı takımımız ve taraftarımız için göstermeye çalışacağım." diye konuştu.

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"HOCAMIZ ÇOK TUTKULU BİR İNSAN"

Malinovskyi, takım arkadaşlarının gayet kaliteli futbolcular olduğunu belirterek "Aramıza çok oyuncu katıldı. Bir an önce birbirimizi tanımaya, neleri çok iyi yaptığımıza beraber bakmaya, onların hareketlenmelerini ve neler yapabileceklerini öğrenmeye çalışıyoruz. Birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Hocamız aslında İtalya’daki teknik direktörler gibi. En küçük detaya kadar taktiksel anlamda her şeyi çalışmaya ve en önemli detayları göstermeye çalışıyor. Bu anlamda çok tutkulu bir insan. Onunla çalışmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

Adaptasyon sürecine ilişkin konuşan bordo-mavili oyuncu, "Adaptasyon sürecinin çok zaman alacağını düşünmüyorum. Maçlar başladığında ve arka arkaya maç oynamaya başladığımızda daha hızlı adapte olacağımı düşünüyorum. Kendi adıma adaptasyonla ilgili herhangi bir baskı hissetmiyorum. Gayet rahat hissediyorum. Burada oynayan Ukraynalı arkadaşlarımızla konuştum. Batagov ile zaten beraberiz. Gerekli olan bütün soruları kendisine yöneltiyorum. Harika bir atmosfer, harika bir kulüp olduğunu ve bir futbolcunun futbol oynaması için gerekli tüm imkanların burada bulunduğunu söylediler. Burada sadece saha içerisindeki profesyonelliğin değil, saha dışında da aynı şekilde disipline sahip olmanın çok önemli olduğunu anlattılar. Ben de tabii ki bunu uygulayacağım." ifadelerini kullandı.

"DURAN TOPLAR EN ÖNEMLİ ANAHTARLARDAN BİR TANESİ"

Duran topların oyundaki önemine dikkat çeken Malinovskyi, "Duran toplar oyunun belki de en önemli anahtarlarından bir tanesi. Bazen golsüz giden bir maçta bir duran topla maçı çözebiliyorsunuz ama aynı zamanda bunlar rakip için de geçerli. Dolayısıyla bizim adımıza çok önemli. Aynı zamanda geçişler çok önemli olacak. Topa sahip olmak çok önemli olacak. Yanlış hatırlamıyorsam takımlar gollerini topa sahip oldukları anlarda ve sonrasında, geçişlerden ve duran toplardan buluyor. En çok golün bulunduğu zamanlar bunlar. Biz de bu noktaya çok dikkat etmeliyiz." dedi.

"Hücumda ne kadar başarılıysak savunmada da çok başarılı olmak zorundayız." diyen Ukraynalı oyuncu, "Ben de harika goller attım ama rakipler bizi tanıyor. Rakipler de bunun önlemlerini almaya çalışacaklar. İtalya’da böyle oldu, burada da farklı olacağını düşünmüyorum. Takımlar analiz yapıyor ve sizi inceliyor. Nerelerde, neler yapabileceğinizi araştırıyorlar. Hocanızdan maç öncesi gerekli bilgileri alırsınız. Koşuların nereye yapılacağını, hangi oyuncuların kısa olduğunu ya da koşuların nerelere atılabileceğini araştırırsınız. Burada da öyle olacak ama elbette rakipler de bizi izleyecek. Onların da bizi izlemelerinden dolayı daha çok çalışmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Liderlik anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Malinovskyi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Liderlik her zaman farklı kelimelerle ve farklı tarzlarda ifade edilebilir. Bence bir lider her zaman örnek kişi olmalı. Asla yavaş davranamazsınız. Koşarsanız dahi hafif tempoda koşmamalı, her zaman elinizden gelenin en iyisini vermeli ve genç oyunculara örnek olmalısınız. Bir liderde aranan sıfatların belki de en önemlileri bence bunlar. Futbol anların oyunu. Futbolda her zaman kazanamazsınız. 34 maçlık bir sezonda her zaman aynı seviyede oynayamazsınız. Mutlaka zor anlar olacak. Asıl önemli olan şey, bu zor anlarda elinizden geleni yapabilmek. Bir liderin takımına katabileceği en önemli şeylerden biri olgunluktur. Çünkü birçok yerde ve Avrupa’da birçok aşamada oynadıktan sonra takıma katmanız gereken şey; sakinlik, aklını kaybetmemek ve o anda takımın sakin kalması için olgun bir karakter gösterebilmektir. Bir lider bence bu şekilde takımına örnek olmalı."