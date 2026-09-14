Muhammed Salah'ın Sümela Manastırı ve yaylalardaki fotoğrafları beğeni topladı
Trabzonspor'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın Sümela Manastırı ve yaylaları gezerken çektirdiği fotoğraflar beğeni topladı.
Giriş: 14 Eylül 2026 - 22:09 Güncelleme:
Trabzon'daki Sümela Manastırı ve yaylaları gezen dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah Salah'ın fotoğrafları büyük bir ilgi gördü.
Bordo-mavililerin cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacakları maç öncesinde bir günlük tatili değerlendiren Mısırlı yıldız, Sümela Manastırı ve yaylalarda çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Futbolcunun paylaşımları, taraftarlar ve sevenleri tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.
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