Muhammed Salah'ın Sümela Manastırı ve yaylalardaki fotoğrafları beğeni topladı

Trabzon'daki Sümela Manastırı ve yaylaları gezen dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah Salah'ın fotoğrafları büyük bir ilgi gördü.

Bordo-mavililerin cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacakları maç öncesinde bir günlük tatili değerlendiren Mısırlı yıldız, Sümela Manastırı ve yaylalarda çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Futbolcunun paylaşımları, taraftarlar ve sevenleri tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.