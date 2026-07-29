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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Salih Özcan: Galibiyet için her şeyi yapacağız

        Salih Özcan: Galibiyet için her şeyi yapacağız

        Beşiktaş'ın orta sahası Salih Özcan, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu. Yarınki maçın adeta bir savaş şeklinde geçeceğini belirten Özcan, "Yarınki maç gerçekten savaş olacak. Hazır olmamız lazım. Galibiyet için her şeyi yapacağız ve Midtjylland kaliteli bir takım." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 21:05 Güncelleme:
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        "Galibiyet için her şeyi yapacağız"

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın oyuncularından Salih Özcan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "GALİBİYET İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

        Salih Özcan, karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

        "İlk maçta gördüğünüz gibi Midtjylland kaliteli bir takım. Yarınki maç gerçekten savaş olacak. Hazır olmamız lazım. Galibiyet için her şeyi yapacağız."

        "SAKİN KALMAMIZ LAZIM"

        Midtjylland'ın karşılaşmaya gol arayarak başlayacağını düşündüğünü belirten milli futbolcu, Beşiktaş'ın sakin kalması gerektiğini ifade etti:

        "İlk dakikalarda kontrolü almamız lazım. Biliyoruz ki Midtjylland ilk golü bulmak isteyecek. Maçta sakin kalmamız lazım. Gol şansları bulduğumuzda değerlendirmeliyiz, ilk maçtaki gibi olmamalı."

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        "GOL YEMEMELİYİZ"

        Salih Özcan, savunma disiplininin rövanşta belirleyici olacağını vurguladı:

        "Gol yememeliyiz. Savaşacağız. Fırsatları bulduğumuzda atmamız ve kontrolü almamız lazım. İnşallah kazanırız."

        "BEŞİKTAŞ'TA ÇOK RAHAT HİSSETTİM"

        Takıma uyum sürecini de değerlendiren Özcan, Beşiktaş'ta iyi karşılandığını söyledi:

        "Kendimi Beşiktaş'ta çok rahat hissettim. Takıma da teşekkür etmem lazım. Antrenmanlarda ve kampta beni çok iyi karşıladılar. İlk maçtaki iyi oyunumun sebebi buydu. Takım da çok kaliteli." İfadelerini kullandı.

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