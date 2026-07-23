Salih Özcan: Gurur verici bir histi!

Beşiktaş'ın yeni orta sahası Salih Özcan, Midtjylland maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"GURUR VERİCİ BİR HİSTİ"

Siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıkan milli futbolcu, aldığı galibiyetin kendisi için büyük anlam taşıdığını belirterek, "İnanılmaz bir atmosfer vardı. İlk maçımı galibiyetle tamamlamak gurur verici bir histi." dedi.

"2-3 GOL FAZLASINI ATMALIYDIK"

Rövanş maçının zorlu geçeceğini ifade eden Salih Özcan, "2-3 gol ya da daha fazlasını atsaydık, ikinci maça daha rahat çıkabilirdik. Ama genel olarak zor bir maç olacağını düşünüyorum. Midtjylland'ın kaliteli bir takım olduğunu bugün de gördük. Biz ise yüzde yüzümüzü vereceğiz ve inşallah galibiyetle evimize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

"90 DAKİKA OYUNU İYİ KONTROL ETTİK"

Takım performansından memnun olduğunu söyleyen tecrübeli orta saha oyuncusu, "Takımın performansı genel olarak çok iyiydi. 90 dakika boyunca oyunu gerçekten iyi kontrol ettik." şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH DEVAMI GELİR"

Kendi oyun rolüne de değinen Salih Özcan, "Benim pozisyonum 6 numara. Elbette ben de gol atmak ve asist yapmak isterim ama ilk önemli olan takımın kazanması. Bugün de öyle oldu. İnşallah devamı da gelir." diyerek sözlerini tamamladı.