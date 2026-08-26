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        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekiliyor!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kurası yarın saat 19.00'da Monako'da çekilecek. Kuraya 3. torbadan katılacak olan Galatasaray'ın lig etabındaki rakipleri de netleşecek. Fenerbahçe de Lyon'u elemesi halinde kurada yer alacak ve rakiplerini bekleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 13:50 Güncelleme:
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        Devler Ligi'nde kura heyecanı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşamasında kura çekimi yarın yapılacak.

        Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, TSİ 19.00'da Monako'da çekilecek.

        Lig etabına 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek.

        GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR

        "Devler Ligi"ne lig aşamasından katılacak Galatasaray'ın rakipleri de belli olacak.

        Kurada 3. torbada yer alacak olan sarı-kırmızılı kulüp, turnuvada dört torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla RAMS Park'ta, bir takımla da deplasmanda mücadele edecek.

        Toplamda 36 takımla oynanacak lig aşamasına katılacak ekiplerden 32'si belli olurken kalan 4 takım, bu akşam yapılacak play-off turu rövanş maçları sonrasında netleşecek.

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        FENERBAHÇE LYON'U ELERSE KURAYA 3. TORBADAN KATILACAK

        Fenerbahçe, ilk maçta evinde 1-1 berabere kaldığı Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile bu akşam saat 22.00'de deplasmanda karşılaşacak ve rakibini elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

        Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında yer alması kesinleşen 32 takım şöyle:

        İngiltere (5): Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool

        İspanya (5): Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Real Betis

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        Almanya (4): Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Stuttgart

        İtalya (4): Inter, Napoli, Roma, Como

        Fransa (3): Paris Saint-Germain, Lens, Lille

        Hollanda (2): PSV, Feyenoord

        Portekiz (2): Porto, Sporting

        Türkiye (1): Galatasaray

        Ukrayna (1): Shakhtar Donetsk

        Çekya (1): Slavia Prag

        Belçika (1): Club Brugge

        Azerbaycan (1): Sabah

        Norveç (1): Bodo Glimt

        Avusturya (1): LASK

        SON 4 TAKIM BU GECE BELLİ OLACAK

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek son 4 takım, bu gece oynanacak play-off rövanş maçlarının ardından belirlenecek.

        Maçların programı ve ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

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        22.00 Olimpik Lyon (Fransa)-Fenerbahçe (1-1)

        22.00 AEK (Yunanistan)-Levski Sofya (Bulgaristan) (0-0)

        22.00 Celje (Slovenya)-Slovan Bratislava (Slovakya) (1-1)

        22.00 Viking (Norveç)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (2-2)

        Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şu şekilde:

        1. Hafta: 8/10 Eylül

        2. Hafta: 13/14 Ekim

        3. Hafta: 20/21 Ekim

        4. Hafta: 3/4 Kasım

        5. Hafta: 24/25 Kasım

        6. Hafta: 8/9 Aralık

        7. Hafta: 19/20 Ocak 2027

        8. Hafta: 27 Ocak 2027

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

        Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027

        Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027

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        Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027

        Yarı finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027

        Final: 5 Haziran 2027 (Madrid)

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        #şampiyonlar ligi
        #galatasaray
        #fenerbahçe
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