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        Haberler Spor Futbol İspanya Schalke 04: 0 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU

        Schalke 04: 0 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU

        Yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Schalke 04'le karşılaşan Real Madrid, mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, 2. golde Dean Huijsen'e asist yaparak farklı galibiyette önemli rol oynadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 20:55 Güncelleme:
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        Arda asist yaptı, R.Madrid farklı kazandı!

        Real Madrid, yeni sezon öncesi son özel maçında Alman ekibi Schalke 04'le karşı karşıya geldi.

        Mücadeleyi kazanan 3-0'lık skorla Eflatun Beyazlılar oldu.

        ARDA GÜLER ASİST YAPTI

        Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, etkili performansıyla dikkat çekti. Maça hızlı başlayan Real Madrid, 6. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçti.

        İspanyol ekibi, 20. dakikada Dean Huijsen'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Bu golde asisti yapan isim ise Arda Güler oldu.

        İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Real Madrid'de Arda Güler, ikinci yarının başında yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

        Karşılaşmanın 57. dakikasında Carlos Espi'nin golüyle farkı üçe çıkaran Madrid ekibi, mücadeleyi 3-0 kazandı.

        TANIDIK İSİMLER

        Schalke 04'ün kalesinde Beşiktaş'ın eski file bekçisi Loris Karius görev yaparken, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Dzeko 80. dakikada oyuna dahil oldu. Alman ekibinde ikinci yarıda forma giyen Mertcan Ayhan da Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan'ın kardeşi olarak dikkat çekti.

        Real Madrid, 2026-2027 sezonundaki ilk resmi maçında 22 Ağustos'ta Espanyol ile karşı karşıya gelecek.

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