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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Sidny Lopes Cabral: Golümden dolayı çok mutluyum, Messi'ye karşı oynamak harikaydı

        Sidny Lopes Cabral: Golümden dolayı çok mutluyum, Messi'ye karşı oynamak harikaydı

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda şimdiye kadar turnuvanın en güzel gollerinden birini son 32 turunda Arjantin'e atan Trabzonspor'un yeni transferi Yeşil Burun Adalı Sidny Lopes Cabral, "Golümden dolayı çok mutluyum. Messi'ye karşı oynamak harikaydı" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 13:50 Güncelleme:
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        Cabral: Golümden dolayı çok mutluyum!

        Son Dünya şampiyonu ve 2026'nın da favorilerinden Arjantin, son 32 turunda normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 mağlup etti.

        Maçın 103. dakikasında Yeşil Burun Adaları'nda Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, turnuvanın şimdiye kadarki en güzel gollerinden birine imza attı.

        "GOLÜMDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

        Karşılaşmanın ardından AA muhabirinin sorularını cevaplayan Cabral, "Golümden dolayı çok mutluyum. Takımıma ve ülkeme bu golle yardımcı olduğum için çok mutluyum. Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum." şeklinde konuştu.

        Yeşil Burun Adaları'nın başarılı bir turnuva geçirdiğini belirten Cabral, şunları söyledi:

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        "Artık insanlar Yeşil Burun Adaları'nı tanıyor ve bize saygı gösteriyor. Çok iyi bir futbol ülkesiyiz ve kalitemiz ortada. Bu saygıyı Dünya Kupası'ndaki performansımızla hak ettik. Bu turnuvada geldiğimiz noktadan dolayı çok mutluyuz. Gruptan çıkma ihtimali olarak bize yüzde 1 şans veriliyordu. Harika bir ülke olduğumuzu gösterdik ve bize saygı duyulmalı."

        "MESSI'YE KARŞI OYNAMAK HARİKAYDI"

        Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'ye karşı oynamasıyla ilgili olarak ise "Dünyanın en iyi oyuncusuna karşı oynamak harikaydı." ifadesini kullandı.

        Trabzonspor'da sezona başlamak için sabırsızlandığını anlatan Cabral, "Trabzonspor harika bir kulüp ve harika taraftarlara sahip. Sezona başlamayı dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.

        Trabzonspor, Dünya Kupası öncesinde geçen ay Yeşil Burun Adalı savunma oyuncusu Sidny Lopes Cabral'ı Benfica'dan 5 yıllığına renklerine bağladı.

        YEŞİL BURUN ADALARI'NDAN TARİHİ BAŞARI

        Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez mücadele ettiği turnuvada grup aşamasındaki üç maçını da berabere kalarak son 32 turu maçına çıktı ve Arjantin karşısında aldığı mağlubiyetle turnuvaya veda etti.

        Türkiye'deki liglerden 4 futbolcu 2026 Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları forması giydi.

        Trabzonspor'dan Wagner Pina ve Sidny Lopes Cabral, RAMS Başakşehir'den Nuno Da Costa ve Iğdır FK'dan Ryan Mendes, turnuvada milli takımlarının kadrosunda bulunuyordu.

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