Beşiktaş'tan Leandro Trossard açıklaması!
Beşiktaş, Belçikalı yıldızı Leandro Trossard'ın topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptandığını açıkladı. Deneyimli futbolcu, Amedspor maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş, 31 yaşındaki Belçikalı yıldızı Leandro Trossard'ın son durumunu açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Takımımızın önceki dönem gerçekleştirdiği müteakip müsabakalarda topuk bölgesine aldığı darbeler sonrasında Erzurumspor FK müsabakasının ardından topuk bölgesinde ağrıları oluşan futbolcumuz Leandro Trossard’ın sağlık ekibimizce gerçekleştirilen değerlendirmeler, MR ve tomografi görüntülemeleri ardından topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptanmıştır." denildi.
AMEDSPOR MAÇINDA YOK
Belçikalı yıldız, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlılarda 7 maça çıkan Trossard, 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi. Belçikalı oyuncu UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Marsilya maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.