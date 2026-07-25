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        Fenerbahçe'den Leao ve Demirovic açıklaması!

        Fenerbahçe Kulübü, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic'le ilgilendikleri yönündeki haberler ile Rafael Leao'ya da toplam 100 milyon Euro'yu bulan bir teklif yaptıkları iddiasını yalanladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 11:59 Güncelleme:
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        Leao ve Demirovic açıklaması!

        Fenerbahçe Kulübü, son dönemde basında çıkan Ermedin Demirovic ve Rafael Leao iddialarını yalanladı.

        Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Bugün basına yansıyan, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirović ile Kulübümüzün ilgilendiği yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün söz konusu oyuncuyla ilgili herhangi bir transfer girişimi bulunmamaktadır.

        Aynı şekilde, Rafael Leão için bonservis bedeli ve maaşıyla birlikte yaklaşık 100 milyon Euro tutarında bir teklif yaptığımız yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncuya ya da kulübüne bu yönde herhangi bir teklif yapılmamıştır.

        Tek odağımız, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Górnik Zabrze ile oynayacağımız rövanş karşılaşması ve bu turu geçmektir.

        Bu süreçte, gerçekleşmemiş transfer girişimlerini gerçekleşmiş gibi gösteren ya da gündemimizde yer almayan oyuncular üzerinden üretilen spekülatif haberlerle taraftarlarımızın odağını dağıtmaya yönelik iddialara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.

        Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

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