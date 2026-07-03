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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Olaigbe'nin ayrılığını açıkladı!

        Trabzonspor, Olaigbe'nin ayrılığını açıkladı!

        Trabzonspor Olaigbe'nin İsviçre ekibi Basel'e 3.7 milyon Euro zorunlu olmayan satın alma karşılığında kiralandığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 18:21 Güncelleme:
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        Trabzonspor ayrılığı açıkladı!

        Trabzonspor, Kazeem Olaigbe’nin, 2026-2027 sezonu için 3 milyon 750 bin Euro bedelli zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla Basel'e geçici transfer olduğunu açıkladı.

        İşte Trabzonspor'un açıklamasının tamamı:

        "Kazeem Olaigbe’nin, 2026-2027 sezonu için 3 milyon 750 bin Euro bedelli zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla Basel Kulübü’ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

        Basel Kulübü’nün satın alma opsiyonunu kullanması halinde elde edilecek transfer bedelinin yüzde 50’si, daha önce yapılan anlaşma gereğince Konyaspor’a ödenecektir.

        Geçtiğimiz sezonun ikinci döneminde yaptığımız anlaşma kapsamında; Kazeem Olaigbe'nin bonservis bedeli haklarının %50'si 3.020.000 Euro ve serbest statüye düşmüş Umut Nayir'in kulübümüze bedelsiz transferi karşılığında Konyaspor Kulübü'ne verilmişti.

        Basel Kulübü'nün opsiyon hakkını kullanması halinde elde edilecek bedelin %50’si kulübümüz uhdesinde kalacak diğer %50’si ise Konyaspor Kulübü'ne ödenecektir.

        Ayrıca kulübümüz; Basel’in oyuncuyu ilerleyen dönemde başka bir kulübe transfer etmesi halinde oluşacak net transfer bedelinin %10’u oranında pay alma hakkına sahip olacaktır."

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