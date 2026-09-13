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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Stanimir Stoilov: Defansif performansımızı geliştirmemiz gerekiyor

        Stanimir Stoilov: Defansif performansımızı geliştirmemiz gerekiyor

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, savunma performanslarını geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 00:48 Güncelleme:
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        "Defansif anlamda gelişmemiz gerekiyor"

        Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Süper Lig'in 5. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Alanyaspor maçının ardından defansif açıdan gelişmeleri gerektiğini belirtti.

        Stoilov, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor karşısında takım olarak iyi mücadele verdiklerini ve iyi maç çıkardıklarını dile getirdi.

        "DEFANSİF AÇIDAN GELİŞMEMİZ GEREKİYOR"

        Rakipler için zorlu bir mücadele olduğunu ifade eden Stoilov, "Bizim rakibe kolay gol fırsatı verme problemimiz devam ediyor. Deplasmanda 2 gol bulmamız önemliydi. Bu 2 golle galibiyeti almamız gerekiyordu ama yemememiz gereken 2 gol yedik. Defansif performansımızı geliştirmemiz gerekiyor. Biz şu anda yaşadığımız sıkıntıyı iyi biliyoruz, nasıl gidereceğimizi ve ne zaman giderileceğini de biliyoruz." dedi.

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        ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI

        Gelecek hafta Çaykur Rizespor ile deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarına dikkati çeken Stoilov, şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Haftaya çok önemli, çok kritik maça çıkacağız. Sanırım aynı savunmayla bu mücadeleye çıkacağız. Sakat oyuncularımın döneceğini düşünmüyorum. Kesinlikle çok özgüvenle oynamamız gerekiyor. Aynı zamanda savunmada çok daha iyi olmalıyız, kolay gol yememeliyiz. Şu ana kadar kolay gollere izin verdik."

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        #Göztepe
        #Stanimir Stoilov
        #süper lig
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