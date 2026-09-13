Sunderland: 0 - Arsenal: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
İngiltere Premier Ligi'nin 4. haftasında Arsenal, deplasmanda Sunderland'i 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Bruno Guimaraes ile Bukayo Saka'nın (p) golleriyle sezona 4'te 4 yaparak başlayan ve maç fazlasıyla zirveye yükselen Arsenal, puanını 12'ye çıkardı. 90+6. dakikada Reinaldo'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan ve 56'da Enzo Le Fee'yle penaltı atışından yararlanamayan Sunderland ise 4 puanda kaldı.
İngiltere Premier Ligi'nin 4. haftasında Arsenal, Sunderland ile deplasmanda karşılaştı. Stadium of Light'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Arsenal oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, mücadelede gol sesi çıkmadı.
Ev sahibi Sunderland, 56. dakikada öne geçmek için önemli bir fırsat yakaladı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Enzo Le Fee, vuruştan yararlanamadı.
BRUNO GUIMARAES AFFETMEDİ
Kaçan penaltının yalnızca iki dakika ardından Arsenal aradığı golü buldu. 58. dakikada sahneye çıkan Bruno Guimaraes, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Karşılaşmanın son anlarında Arsenal bir kez daha penaltı kazandı. 90+7. dakikada topun başına geçen Bukayo Saka hata yapmadı ve skoru 2-0'a getirdi.
Sunderland forması giyen Reinaldo, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
ARSENAL DOLUDİZGİN GİDİYOR
Bu sonuçla Premier Lig'de oynadığı ilk 4 karşılaşmayı da kazanan Arsenal, puanını 12'ye yükseltti. Sunderland ise 4 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Arsenal, Brighton deplasmanına konuk olacak. Sunderland ise deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak.