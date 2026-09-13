İngiltere Premier Ligi'nin 4. haftasında Arsenal, Sunderland ile deplasmanda karşılaştı. Stadium of Light'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Arsenal oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, mücadelede gol sesi çıkmadı.

Ev sahibi Sunderland, 56. dakikada öne geçmek için önemli bir fırsat yakaladı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Enzo Le Fee, vuruştan yararlanamadı.

BRUNO GUIMARAES AFFETMEDİ

Kaçan penaltının yalnızca iki dakika ardından Arsenal aradığı golü buldu. 58. dakikada sahneye çıkan Bruno Guimaraes, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

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Karşılaşmanın son anlarında Arsenal bir kez daha penaltı kazandı. 90+7. dakikada topun başına geçen Bukayo Saka hata yapmadı ve skoru 2-0'a getirdi.

Sunderland forması giyen Reinaldo, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

ARSENAL DOLUDİZGİN GİDİYOR

Bu sonuçla Premier Lig'de oynadığı ilk 4 karşılaşmayı da kazanan Arsenal, puanını 12'ye yükseltti. Sunderland ise 4 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Arsenal, Brighton deplasmanına konuk olacak. Sunderland ise deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak.