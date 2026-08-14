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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yeni sezon mesajı

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yeni sezon mesajı

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu için resmi siteden mesaj yayımladı. Hacıosmanoğlu, "Futbolumuzun güvenilirliğini zedelemeye yönelik hiçbir girişime fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 12:56 Güncelleme:
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        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yeni sezon mesajı

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu için resmi siteden bir mesaj yayımladı.

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Futbolumuzun değerli paydaşları, sevgili futbolseverler;

        Yeni umutlar, yeni hedefler, yeni heyecanlar ve özlemle beklediğimiz 2026-2027 futbol sezonuna merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle milletimizin ortak sevinci, bizleri birleştiren ve en güçlü değerlerimizden biri olan futbolumuzda yeni sezonun, ülkemize ve futbol ailemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

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        Türk futbolunun güvenilirliğini ve adil rekabet ortamını korumak en temel sorumluluklarımızdan biridir. Bu doğrultuda, başta yasa dışı bahis olmak üzere futbolun dürüstlüğünü tehdit eden her türlü yasa dışı oluşum ve girişime karşı mücadelemizi tavizsiz bir anlayışla sürdüreceğiz. İlgili tüm kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde hareket ederek, futbolumuzun güvenilirliğini zedelemeye yönelik hiçbir girişime fırsat vermeyeceğiz. Futbol dışı unsurların değil, oyunun kendisinin konuşulduğu bir futbol iklimi oluşturmak istiyoruz. Bunun için hakemlik sistemimizi, bugüne kadar kullandığımız teknolojileri daha da geliştirerek güçlendiriyoruz. Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nde açıkladığımız üzere, Süper Lig'de 'çipli top' olarak bilinen bağlantılı top teknolojisini ve gol çizgisi teknolojisini hayata geçirirken, halihazırda kullandığımız yarı otomatik ofsayt sistemini de Advanced VAR sistemiyle daha ileri bir seviyeye taşıyacağız. Tüm bu sistemlerle karar süreçlerini hızlandırmayı, gereksiz zaman kayıplarının önüne geçmeyi, hata payını en aza indirmeyi ve oyunun akıcılığını artırmayı hedefliyoruz. Böylece hem sahadaki kararların doğruluğunu hem de futbolseverlerin oyundan aldığı keyfi artırarak, futbolun mümkün olduğunca sahadaki mücadeleyle konuşulmasını sağlayacağız.

        Hakemlerimizin gelişimi önceliklerimizden biri olacak. Bunun için dünya hakemliğinin çok değerli bir ismi Sayın Anthony Taylor, Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü olarak görev yapacak. Başta İngiltere Premier Ligi olmak üzere, Avrupa ve dünyanın en büyük turnuvalarında görev alan Taylor, bilgi birikimi ve tecrübesini artık Türk hakemliğinin gelişimi için kullanacak.

        Futbolun sürdürülebilir gelişimi, güçlü ve uzun soluklu iş birlikleriyle mümkündür. Bu anlayışla Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru Trendyol ile iş birliğimizi iki yıl daha uzattık. Bu ortaklık, liglerimizin ekonomik gücünü ve uluslararası marka değerini artırma hedefimize önemli katkılar sunacaktır. Bu vesileyle Trendyol ile diğer iş ortaklarımıza, Türk futboluna sağladıkları katkılar nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum.

        Birlik, beraberliğimiz ile etik değerler yeni sezonda da en büyük gücümüz olacaktır. Saha içinde ve dışında oyunun ruhuyla çelişen yaklaşımlara geçit vermeyerek birlikte atacağımız adımlarla futbolumuzun marka değerini daha da yukarılara taşıyacağız. 2026-2027 sezonu; Türk futbolunun birlikten güç aldığı, rekabetin kaliteyi yükselttiği ve yeni başarıların temellerinin atıldığı bir sezon olacaktır. Liglerimizde ve uluslararası organizasyonlarda mücadele edecek takımlarımıza başarılar diliyor, futbolumuza emek veren ve değer katan futbol ailemizin tüm fertlerine sağlıklı, başarılı ve hayırlı bir sezon temenni ediyorum."

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