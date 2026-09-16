Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.
Giriş: 16 Eylül 2026 - 21:37 Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.
Rondo ile devam eden antrenman, taktiksel çalışmayla sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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