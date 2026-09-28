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        Trabzonspor'dan Malinovskyi ameliyat oldu!

        Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi'nin sol dizindeki yaygın kemik ödemi ve devam eden mekanik şikayetleri nedeniyle Belçika'da ameliyat geçirdiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 16:04 Güncelleme:
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        Trabzonspor'dan Malinovskyi ameliyat oldu!

        Trabzonspor, sol dizinde yaygın kemik ödemi ve mekanik şikayetleri devam eden Ruslan Malinovskyi’nin ameliyat edildiğini açıkladı.

        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Ruslan Malinovskyi’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

        Beşir, “Futbolcumuz Ruslan Malinovskyi’nin sol dizinde meydana gelen yaygın kemik ödemi ve mekanik şikâyetlerinin devam etmesi üzerine kendisine Belçika’da Dr. Koen Lagea tarafından başarılı bir artroskopik debridman cerrahisi uygulanmıştır. Futbolcumuzun ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimizce başlanacaktır” ifadelerini kullandı.

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        HT Spor'dan Hasan Tüncel'in aktardığı bilgiye göre, Malinovskyi’nin 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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        #ameliyat
        #trabzonspor
        #sakatlık
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