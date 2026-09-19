Trabzonspor-Galatasaray maçına İspanyol VAR: Guillermo Cuadra Fernandez
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez oldu.
Giriş: 19 Eylül 2026 - 12:09 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernandez oldu.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün saat 20.00'de Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak. Gürcan Hasova da dördüncü hakem olacak.
Trabzonspor - Galatasaray müsabakasında VAR'da İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez görev yapacak. Fernandez'e AVAR'da Hüseyin Aylak eşlik edecek.
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