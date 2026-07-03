Trabzonspor, Olaigbe'nin ayrılığını açıkladı!

Trabzonspor, Belçikalı kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe’nin 2026-2027 sezonu için İsviçre ekibi Basel’e 3 milyon 750 bin euro satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Basel’in satın alma opsiyonunu kullanması halinde elde edilecek bonservis bedelinin yüzde 50’sinin, daha önce yapılan anlaşma gereği Konyaspor’a ödeneceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kazeem Olaigbe’nin, 2026-2027 sezonu için 3 milyon 750 bin euro bedelli zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla Basel Kulübü’ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Basel Kulübü’nün satın alma opsiyonunu kullanması halinde elde edilecek transfer bedelinin yüzde 50’si, daha önce yapılan anlaşma gereğince Konyaspor Kulübü’ne ödenecektir. Geçtiğimiz sezonun ikinci döneminde yaptığımız anlaşma kapsamında; Kazeem Olaigbe’nin bonservis bedeli haklarının yüzde 50’si 3 milyon 20 bin euro ve serbest statüye düşmüş Umut Nayir’in kulübümüze bedelsiz transferi karşılığında Konyaspor Kulübü’ne verilmişti. Basel Kulübü’nün opsiyon hakkını kullanması halinde elde edilecek bedelin yüzde 50’si kulübümüz uhdesinde kalacak, diğer yüzde 50’si ise Konyaspor Kulübü’ne ödenecektir. Ayrıca kulübümüz, Basel’in oyuncuyu ilerleyen dönemde başka bir kulübe transfer etmesi halinde oluşacak net transfer bedelinin yüzde 10’u oranında pay alma hakkına sahip olacaktır.”

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAY

Öte yandan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcumuz Kazeem Aderemi J. Olaigbe’nin, Basel Kulübü’ne 3 milyon 750 bin euro satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Basel Kulübü tarafından satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10’u kulübümüze ödenecektir. Anlaşma kapsamında, oyuncunun 2026-2027 futbol sezonu garanti ücret alacağı olan 1 milyon 350 bin euronun sadece 350 bin euroluk kısmı kulübümüz tarafından karşılanacaktır.”