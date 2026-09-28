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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 20:40 Güncelleme:
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        Trabzonspor'da Samsunspor maçı mesaisi!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün yaptığı çift antrenmanla beraber milli arada hazırlıklarını sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular, teknik ısınmanın ardından rondo ve dar alan çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Oyuncular akşam antrenmanında ise salonda kuvvet çalıştı.

        Bordo Mavililer'da antrenmana Fabinho, Paul Onuachu, Sidny Lopes Cabral ve Andre Onana da katıldı.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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        #trabzonspor
        #süper lig
        #Samsunspor
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