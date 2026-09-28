Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün yaptığı çift antrenmanla beraber milli arada hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular, teknik ısınmanın ardından rondo ve dar alan çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Oyuncular akşam antrenmanında ise salonda kuvvet çalıştı.

Bordo Mavililer'da antrenmana Fabinho, Paul Onuachu, Sidny Lopes Cabral ve Andre Onana da katıldı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.