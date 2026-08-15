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        Haberler Spor Voleybol U17 Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde!

        U17 Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde!

        17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 09:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        U17 Milliler, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde!

        Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen 2026 FIVB U17 Kızlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, büyük bir başarıya imza atarak yarı finale yükseldi.

        Milliler çeyrek final karşılaşmasında Güney Kore'yi 3-1 (21-2, 27-25, 25-22, 25-21) mağlup ederek Dünya Şampiyonası'nda adını son dört takım arasına yazdırdı.

        17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, yarı finalde 16 Ağustos Pazar günü saat 03.00’te Tayvan ile karşılaşacak.

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