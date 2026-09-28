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        Haberler Spor Futbol UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

        UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

        FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Çekya ile İngiltere arasında yarın oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup müsabakasını yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 13:48 Güncelleme:
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        UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

        UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Çekya ile İngiltere orasında oynanacak mücadelede FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Çekya'nın Prag şehrindeki Fortuna Arena'da yarın oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak maçta Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

        Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Cihan Aydın olacak.

        Müsabakada Fedayi San (İsviçre) VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.

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        #Halil Umut Meler
        #UEFA
        #hakem
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