UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları sona erdi.
Giriş: 20 Ağustos 2026 - 00:35 Güncelleme:
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda bugün 4 karşılaşma oynandı.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
Celtic (İskoçya)-LASK (Avusturya): 3-0
Slovan Bratislava (Slovakya)-Celje (Slovenya): 1-1
Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Sabah (Azerbaycan): 2-1
NEC Nijmegen (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç): 1-3
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