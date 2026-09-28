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        Haberler Spor Futbol Transfer İspanya Virgil Van Dijk'ın Barcelona'ya transferine Hansi Flick engeli!

        Virgil Van Dijk'ın Barcelona'ya transferine Hansi Flick engeli!

        Liverpool ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Virgil Van Dijk ile Barcelona'nın ilgilendiği iddia edildi. Ancak teknik direktör Hansi Flick'in Hollandalı futbolcuyu kadroda düşünmediği ve transferi veto ettiği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 19:23 Güncelleme:
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        Van Dijk'ın transferine Flick engeli!

        İspanyol dev Barcelona, Liverpool'un kaptanı Virgil Van Dijk'ı listesine aldı.

        The Independent'ın haberine göre; 35 yaşındaki Hollandalı stoperin sezon sonunda Barcelona'ya bedelsiz olarak önerildiği aktarıldı.

        Liverpool ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek Van Dijk'ın da kariyerine Barcelona'da devam etmek istediği iddia edildi.

        FLICK REDDETTİ

        Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in ise Virgil Van Dijk transferine sıcak bakmadığı ifade edildi.

        Alman teknik adamın, gelecek sezon 36 yaşında olacak deneyimli savunmacının takıma uyum sağlaması konusunda soru işaretleri taşıdığı belirtildi.

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        #LİVERPOOL
        #barcelona
        #Virgil Van Dijk
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