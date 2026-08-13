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        Haberler Spor Tenis Zeynep Sönmez, Cincinnati Open'da ikinci tura yükseldi

        Zeynep Sönmez, Cincinnati Open'da ikinci tura yükseldi

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'de düzenlenen WTA 1000 Cincinnati Open'ın ilk turunda Avustralyalı Daria Kasatkina'yı 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 21:32 Güncelleme:
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        Zeynep Sönmez ikinci turda!

        ABD'de düzenlenen WTA 1000 Cincinnati Open'ın ilk turunda Avustralyalı Daria Kasatkina'yı 2-1 mağlup eden milli raket Zeynep Sönmez, ikinci tur biletini aldı.

        Cincinnati kentinde sert zeminde düzenlenen turnuvanın ilk turunda dünya 61 numarası Kasatkina ile karşılaşan Zeynep, ilk seti 6-2 kaybetti. İkinci setti 7-6 kazanan Zeynep, karşılaşmayı final setine taşıdı.

        Üçüncü sette üstün bir oyun ortaya koyan Zeynep Sönmez, seti 6-3, maçı da 2-1 kazanarak adını ikinci tura yazdırdı.

        Zeynep Sönmez'in ikinci turdaki rakibi dünya 10 numarası ABD'li Amanda Anisimova olacak.

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