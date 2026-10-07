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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!

        Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!

        Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda 24 karşılaşma yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 22:12 Güncelleme:
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        Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!

        Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda 24 karşılaşma yapıldı.

        Günün kapanış mücadelesinde Eskişehirspor, konuk ettiği 1922 Akşehirspor'u 4-1 yendi.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

        Tokat Belediyespor-Etimesgutspor: 1-5

        Pazarspor-Efor Çay Erbaaspor: 3-1

        Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-1

        Kars 36-Fatsa Belediyespor: 1-0

        Somaspor-Alanya 1221: 4-2

        Hatayspor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: 1-2

        Niğde Belediyespor-Ağrı 1970: 0-2

        Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Ejderoğlu Kırşehir: 1-0

        Adanaspor-Adana Adaletgücüspor: 0-2

        Ayos Osmaniyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-3

        Hakkari Zapspor-Adana Demirspor: 6-1

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        Karacabey Belediyespor-Galataspor: 2-2 (5-3 Penaltılarla)

        Gölcükspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-0

        Gemlik Sümerbeyspor-Uşakspor: 2-0

        Söke 1970-Eyvalıkgücü Belediyespor: 1-2

        Bigaspor-Balıkesirspor: 0-3

        Eskişehir Anadoluspor-Kepezspor: 4-2

        Silivrispor-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 3-2

        Küçükçekmece Sinopspor-Büyükçekmecegücü: 5-1

        Bursa Yıldırımspor-Amasyaspor FK: 2-0

        Karabük İdmanyurdu-Beykoz Anadoluspor: 1-0

        Gaziemirspor-Fethiyespor: 0-2

        Malatya Yeşilyurtspor-Siirt Futbol SK: 3-1

        Eskişehirspor-1922 Akşehirspor: 4-1

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