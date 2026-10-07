Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda 24 karşılaşma yapıldı.
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda 24 karşılaşma yapıldı.
Günün kapanış mücadelesinde Eskişehirspor, konuk ettiği 1922 Akşehirspor'u 4-1 yendi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Tokat Belediyespor-Etimesgutspor: 1-5
Pazarspor-Efor Çay Erbaaspor: 3-1
Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-1
Kars 36-Fatsa Belediyespor: 1-0
Somaspor-Alanya 1221: 4-2
Hatayspor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: 1-2
Niğde Belediyespor-Ağrı 1970: 0-2
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Ejderoğlu Kırşehir: 1-0
Adanaspor-Adana Adaletgücüspor: 0-2
Ayos Osmaniyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-3
Hakkari Zapspor-Adana Demirspor: 6-1
Karacabey Belediyespor-Galataspor: 2-2 (5-3 Penaltılarla)
Gölcükspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-0
Gemlik Sümerbeyspor-Uşakspor: 2-0
Söke 1970-Eyvalıkgücü Belediyespor: 1-2
Bigaspor-Balıkesirspor: 0-3
Eskişehir Anadoluspor-Kepezspor: 4-2
Silivrispor-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 3-2
Küçükçekmece Sinopspor-Büyükçekmecegücü: 5-1
Bursa Yıldırımspor-Amasyaspor FK: 2-0
Karabük İdmanyurdu-Beykoz Anadoluspor: 1-0
Gaziemirspor-Fethiyespor: 0-2
Malatya Yeşilyurtspor-Siirt Futbol SK: 3-1
Eskişehirspor-1922 Akşehirspor: 4-1