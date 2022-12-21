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Sporda GOAT nedir? Neden keçi emojisi kullanılıyor?

Sosyal medya kullanıcılarının sıklıkla kullandığı GOAT terimi nedir? Özellikle son yıllarda karşımıza çıkan futbolda Messi, Cristiano Ronaldo, basketbolda da ise Lebron James ve Michael Jordan gibi oyuncular için kullanılan GOAT terimi anlamı ne? İşte konunun özeti...

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  • Sporda GOAT nedir? Neden keçi emojisi kullanılıyor?

    GOAT'a tek kelime olarak baktığımızda İngilizce'de 'keçi'yi ifade eder. Spor alanında kullanımında ise anlamı çok farklı.
  • Sporda GOAT nedir? Neden keçi emojisi kullanılıyor?

    Sporda kullanılan G.O.A.T'ın kısaltmasının açılımı ''Greatest of all time'' demektir. Yani, ''Tüm zamanların en iyisi'' anlamına gelir. 
  • Sporda GOAT nedir? Neden keçi emojisi kullanılıyor?

    Bu yüzden futbolda Cristiano Ronaldo ve Messi, Basketbolda ise Lebron James ve Michael Jordan'ı sık sık 'GOAT' tartışmalarının içinde görürüz. 
  • Sporda GOAT nedir? Neden keçi emojisi kullanılıyor?

    Sosyal medya platformu Twitter da zaman zaman bazı sporcuların kullanıcı isimlerinin yanına GOAT anlamını ifade eden keçi emojisi koymaktadır.
  • Sporda GOAT nedir? Neden keçi emojisi kullanılıyor?

    DÜNYADA FARKLI SPOR DALLARINDA 'GOAT' OLARAK GÖRÜLEN İSİMLER

    Novak Djokovic ( Tenis)
  • Sporda GOAT nedir? Neden keçi emojisi kullanılıyor?

    Michael Jordan (Basketbol)
  • Sporda GOAT nedir? Neden keçi emojisi kullanılıyor?

    Pele (Futbol)
  • Sporda GOAT nedir? Neden keçi emojisi kullanılıyor?

    Diego Armando Maradona (Futbol)
  • Sporda GOAT nedir? Neden keçi emojisi kullanılıyor?

    Rafael Nadal (Tenis)
  • Sporda GOAT nedir? Neden keçi emojisi kullanılıyor?

    Lebron James (Basketbol)
  • Sporda GOAT nedir? Neden keçi emojisi kullanılıyor?

    Tom Brady (Amerikan Futbolu)
  • Sporda GOAT nedir? Neden keçi emojisi kullanılıyor?

    Kobe Bryant (Baketbol)
  • Sporda GOAT nedir? Neden keçi emojisi kullanılıyor?

    Lionel Messi (Futbol)
  • Sporda GOAT nedir? Neden keçi emojisi kullanılıyor?

    Cristiano Ronaldo (Futbol)
  • Sporda GOAT nedir? Neden keçi emojisi kullanılıyor?

    Roger Federer (Tenis)

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