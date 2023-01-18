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Apple'ın politikalarına karşı Avrupa Komisyonu'na başvurdular!

Spotify'ın da aralarında bulunduğu önde gelen 8 teknoloji firması Avrupa Komisyonu'na, Apple'ın rekabet karşıtı uygulamalarına karşı 'hızlı ve kararlı eylem' çağrısında bulunduklarını belirten bir mektup gönderdi

Apple'ın politikalarına karşı Avrupa Komisyonu'na başvurdular!
HABERTURK.COM

Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Apple, Avrupa Komisyonu'na gönderilen sert bir şikayet mektubu ile karşı karşıya. Basecamp, Deezer, Proton, Spotify, Schibsted, EPC, France Digitale ve News Media Europe, Avrupa Komisyonu'na gönderdikleri bir mektup ile 'acil ve kararlı' bir eylem çağrısında bulundu.

8 şirket yaptığı bu ortak açıklamada, Apple'ın uzun yıllardır işletmelerine haksız kısıtlamalar getirdiğini vurgulayarak, "Bu kısıtlamalar bizim geliştirmelerimizi engellerken Avrupalı tüketicileri de olumsuz yönde etkiliyor. Apple, işletmelerimizin müşterilerimizle özgürce iletişim kurmasının önüne yapay engeller çıkartıyor" sözlerini duyurdular.

FAHİŞ KOMİSYONLAR ALINIYOR

Bildiride, "Apple, çok yüksek komisyonlarla App Store üzerinden ödeme sistemi zorunluluğu getiriyor. Firma, mobil ekosistemi üzerindeki tekel konumundan yararlanıyor ve fahiş fiyatlar ile işlem yapmak zorunda bırakıyor. Avrupa'ya ulaşmak için App Store'da kalmaktan başka seçeneği olmayan uygulama geliştiriciler de bu durumdan mağdur oluyorlar" ifadelerine yer verildi.

"REKABETE AYKIRI DAVRANIŞ"

Firmaların ortak bildirisinde, "Apple'ın bu davranışları, yalnızca müzik yayını yapan değil, birçok farklı şirket tarafından İtiraz Beyanı ile komisyona yaklaşık 2 yıl önce sunulmuştu. Ancak bu konuda komisyon bir adım atmadıkça, hem şirketler hem de tüketiciler rekabete aykırı tutum sergileyen Apple'ın bu politikasından zarar görmeye devam edecektir" sözleri vurgulandı.

Bu sorunun önüne geçmek için 'Dijital Pazarlar Mevzuatı'nın bir an önce devreye alınması gerektiği vurgusu da yapıldı.

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