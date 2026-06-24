SSK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? Temmuz ayı zam oranları açıklandı mı? En düşük SSK ve Bağkur aylığı ne kadar olacak?
Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin gözü, temmuz ayında açıklanacak zam oranlarına çevrilmiş durumda. Yıllık artış oranı ile enflasyon verileri doğrultusunda belirlenecek emekli maaş zamları, son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları, maaş artışlarının netleşmesinde belirleyici rol oynarken, emekliler de alacakları yeni maaşları yakından takip ediyor. Temmuz zammı ile birlikte en düşük emekli aylığında da değişiklik olup olmayacağı merakla bekleniyor. Peki SSK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak?
Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi, temmuz ayında duyurulacak maaş artışlarına odaklanmış durumda. Açıklanacak zam oranları, yılın ilk yarısına ait enflasyon verileriyle birlikte şekillenecek ve emekli aylıklarında yapılacak artışın temelini oluşturacak. Özellikle TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamları, zam oranlarının netleşmesinde kritik bir rol üstleniyor. Bu nedenle emekliler, alacakları yeni maaş tutarlarını yakından takip ediyor. Öte yandan temmuz düzenlemesiyle birlikte en düşük emekli maaşında bir artış yapılıp yapılmayacağı da merak konusu. Peki, SSK ve Bağkur emeklilerinin yeni maaşları ne kadar olacak?
SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine göre, haziran ayına ilişkin enflasyon beklentisi yaklaşık yüzde 1,52 seviyesinde bulunuyor. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, yılın ilk altı ayına ait toplam enflasyonun yüzde 18,50 ile yüzde 18,59 aralığında oluşması bekleniyor.
TEMMUZ EMEKLİ ZAM ORANLARI
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,52 civarında seyrediyor. Eğer haziran ayında tüketici fiyat endeksi beklentiler doğrultusunda gerçekleşirse, 6 aylık toplam enflasyon oranı yaklaşık yüzde 18,50 ile yüzde 18,59 bandında tamamlanacak.