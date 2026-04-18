        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Stanimir Stoilov: Bugünkü oyun şeklimizden memnun değilim

        Stanimir Stoilov: Bugünkü oyun şeklimizden memnun değilim

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, berabere kaldıkları Kocaelispor maçı ardından yaptığı açıklamada, "Bugün oyun şeklimizden memnun değilim. Bizim oyun tarzımız kesinlikle bu değil. Güvendiğimiz oyun tarzımıza geri dönmeliyiz" dedi.

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 20:16
        "Bugünkü oyun şeklimizden memnun değilim"

        Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

        Karşılaşmanın ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov maçı değerlendirdi.

        "BUGÜNKÜ OYUN ŞEKLİMİZDEN MEMNUN DEĞİLİM"

        Stoilov, "Bizim adımıza zor mücadeleydi. Aslında sonlarda maçı kazanmaya da çok yaklaşmıştık. Oyunun geneline baktığımızda bugünkü oyun şeklimizden memnun değilim. Çünkü oyun tarzımız kesinlikle bu değil. Organizasyon, hırs ve güvende daha iyi olmalıydık. Erken gol bulduktan sonra bunu koruma güdüsüyle hareket ettik. Gerçekten bizim oyun tarzımız kesinlikle bu değil. Kocaelispor sonrasında baskılı oynadı ve maçın sonunda beraberliği yakaladı. Daha önceki maçlarda çok daha iyi şeyler sergiledik, çok daha başarılı oyunlarla galibiyetler aldık. Buna geri dönmemiz lazım. Güvendiğimiz bir oyun tarzımız var. Buna kesinlikle geri dönmeliyiz" dedi.

        "PENALTI KARARI VERİLMESİ İÇİN BAHANE SUNMUŞ OLDUK"

        Tartışmalı penaltı pozisyonuyla ilgili olarak da Stoilov, "Tabii ki verilen bu tarz tüm kararlar her kulübün geleceğini belirliyor, sadece Göztepe ile ilgili değil. Bu konuları konuşması gereken insanların bunları değerlendirmesi gerektiğini her zaman söylüyorum. Bu benim işim değil. Bu kararın verilmesinde bahane sunmuş olduk orada. Hakemlerin verdikleri her kararın kulüplerin gelecekleri açısından belirleyici ve önemli olduğunu bilemeleri ve bu kararları verirken yüzde yüz emin olmaları gerekiyor" sözlerini kaydetti.

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Ukrayna Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Şarkıcı Rıza Tamer'e veda
        Şarkıcı Rıza Tamer'e veda
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        Tuba Ünsal'dan eski eşine tepki
        Tuba Ünsal'dan eski eşine tepki
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir