Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Stanimir Stoilov: Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu - Göztepe Haberleri

        Stanimir Stoilov: Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 23:24 Güncelleme: 21.12.2025 - 23:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, 2-0 kazandıkları Samsunspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk yarısını iyi bir şekilde bitirdikleri için çok mutlu olduğunu belirtti.

        "HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK"

        Değerli bir galibiyet aldıklarını aktaran Stoilov, "Bütün Göztepe ailesini, oyuncuları, takımı, kulübü, taraftarlarımızı tebrik etmek istiyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Tabii ki aynı zamanda çözmemiz gereken çok fazla problem vardı maçtan önce. Neredeyse sahaya sürebileceğimiz 11 bu şekildeydi. Çok fazla sakatlık, cezalı oyuncular vardı ama bütün bu sıkıntılara rağmen bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bundan ötürü gerçekten çok mutluyum. Şimdi oyuncularım için biraz dinlenme vakti diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Maçtaki 2 golü atan Arda Okan Kurtulan'ın performansına ilişkin soruya da Stoilov, Arda'nın özelliklerini çok iyi bildiklerini, kanat bek oynadığı maçlarda da pozisyonlara girdiğini, genç oyuncunun çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

        TRANSFER

        Transferlere ilişkin soruya da Stoilov, en önemli pozisyonun santrafor olduğunu, bunu bir an önce sonuçlandırmak istediklerini ve oyuncularla görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

        Bu transfer döneminde takımdaki rekabeti artırmaları gerektiğini vurgulayan Stoilov, takıma istedikleri doğru oyuncuları almaları durumunda bazı yabancı oyuncularla yolları ayırabileceklerini dile getirdi.

        Stoilov, Avrupa kupalarına katılma hedeflerinin olduğunu ve bu hedef için mücadele etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yat karayolunu kapattı. Sürücüler şaşkına döndü
        Yat karayolunu kapattı. Sürücüler şaşkına döndü
        Galatasaray üç puanı üç golle aldı!
        Galatasaray üç puanı üç golle aldı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Avrupa'da Napolyon avı
        Avrupa'da Napolyon avı
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Aşkı yalanlamadılar
        Aşkı yalanlamadılar
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!