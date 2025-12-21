Stanimir Stoilov: Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu

Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, 2-0 kazandıkları Samsunspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk yarısını iyi bir şekilde bitirdikleri için çok mutlu olduğunu belirtti.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK"

Değerli bir galibiyet aldıklarını aktaran Stoilov, "Bütün Göztepe ailesini, oyuncuları, takımı, kulübü, taraftarlarımızı tebrik etmek istiyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Tabii ki aynı zamanda çözmemiz gereken çok fazla problem vardı maçtan önce. Neredeyse sahaya sürebileceğimiz 11 bu şekildeydi. Çok fazla sakatlık, cezalı oyuncular vardı ama bütün bu sıkıntılara rağmen bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bundan ötürü gerçekten çok mutluyum. Şimdi oyuncularım için biraz dinlenme vakti diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Maçtaki 2 golü atan Arda Okan Kurtulan'ın performansına ilişkin soruya da Stoilov, Arda'nın özelliklerini çok iyi bildiklerini, kanat bek oynadığı maçlarda da pozisyonlara girdiğini, genç oyuncunun çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.