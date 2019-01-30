22-23 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Uludağ Ekonomi Zirvesi, bu yıl ikinci kez Stars of Region yarışmasına ev sahipliği yapacak.

Galata Business Angels (GBA) ve Endeavor iş birliğiyle gerçekleştirilen uluslararası yarışmaya başvuruların, 22 Şubat’a kadar internet üzerinden yapılabileceği bildirildi.

Başvurular arasından GBA ile birlikte kısa liste oluşturulacağı ve ardından yapılacak mülakatlar sonucunda da ilk 10’a kalan girişimcilerin canlı sunum için Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne davet edileceği açıklandı.

İLK 3 ULUDAĞ'DA BELİRLENECEK

Bu kapsamda, GBA yatırımcıları, Endeavor üyeleri ve Zirve’nin konuşmacılarından oluşacak liderler karşısında gerçekleşecek canlı sunumda, ilk 3 belirlenecek ve girişimciler yatırımcı çekmeye çalışacak.

Jüri'nin, fikrin özgünlüğü, ölçeklenebilirliği, pazarın büyüklüğü, girişimin yarattığı giriş bariyeri, girişimin ve ekibin geçmiş deneyimlerine dayanarak değerlendirme yapacağı belirtildi. İlk 3’e kalmayı başaran girişimlerin, yatırım çekme ve iş dünyası ile networking imkanı elde edeceği kaydedildi.

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