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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Stefan Savic, Uzungöl'ü ziyaret etti - Trabzonspor Haberleri

        Stefan Savic, Uzungöl'ü ziyaret etti

        Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Stefan Savic ve eşi Nikolija Savic, Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 22:53 Güncelleme: 04.08.2025 - 22:53
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        Savic, Uzungöl'ü ziyaret etti
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        Yeni sezon hazırlıklarına Trabzon’da devam eden Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Stefan Savic, izin gününde eşi ve çocuğu ile birlikte Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü ziyaret ederek doğayla baş başa bir gün geçirdi.

        Bordo-mavililerin geçtiğimiz sezon İspanya’nın Atletico Madrid Kulübünden bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Karabağlı oyuncu geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bordo-mavili kulübe arzu edilen katkıyı verememişti. Bu sezon ise iyi bir hazırlık kampı geçiren ve sağlık problemi yaşamayan tecrübeli savunma oyuncusu yeni sezon öncesi eşi Nikolija Savic ve küçük çocuklarıyla birlikte Trabzon’un doğan harikası bölgelerinden olan Uzungölü ziyaret etti.

        Trabzon merkezinde yaşanan hava sıcaklığının aksine, Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl’deki serin ve sisli atmosferde gezintiye çıkan Savic ailesi, bölgeye hayran kaldı. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl’de zaman geçiren Savic ve ailesi, doğanın tadını doyasıya çıkardı.

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