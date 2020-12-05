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Japon otomobil üreticisi Subaru, SUV modeli XV'de bir takım iyileştirmeler yaptığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, Aralık ayı itibariyle satılmaya başlanan XV'lerde ön tampon tasarımı ve jantların yenilendiği, ön ve arka süspansiyon sisteminin de iyileştirilerek sürüş konforunun artırıldığı kaydedildi.

Yeni XV’nin yenilenen ve siyah bölümü yukarı doğru öz ızgaraya yaklaşacak şekilde uzatılarak büyütülen ön tamponunda 'Gun Metal' ön ızgara ve ön kamera bulunuyor.

Aracın geliştirilen ön ve arka süspansiyon sisteminin ise daha pürüzsüz ve sessiz yol tutuş sağladığı belirtildi.

Türkiye pazarında Xtreme ve Xclusive olarak adlandırılan 2 farklı donanım seçeneğiyle sunulan XV'nin, 1.6i Xtreme versiyonunun tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 359 bin 954 TL, Xclusive versiyonunun fiyatı ise 399 bin 355 TL'den başlıyor.