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Sumudica'dan şaşırtan emeklilik kararı

Ülkemizde Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'da çalışan Marius Sumudica'dan sürpriz bir karar geldi.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Sumudica'dan şaşırtan emeklilik kararı

    Ülkemizde Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'da çalışan Marius Sumudica'dan sürpriz bir karar geldi.
  • Sumudica'dan şaşırtan emeklilik kararı

    Rumen teknik adam, futboldan emekli olacağını duyurdu. Sumudica şunları söyledi:

     
  • Sumudica'dan şaşırtan emeklilik kararı

    "4 Mart'ta 52 yaşında olacağım. Futbol nedeniyle çok fazla ihmal ettiğim güzel ailemle daha fazla zaman geçirmeden vakti gelti. Ailemden özür diliyorum."
  • Sumudica'dan şaşırtan emeklilik kararı

    "Futbol bana her şeyi verdi ama ailem daha fazla ilgiyi hak ediyor. En fazla bir hafta içinde futbol benim için tarih olacak. Karımı, çocuklarımı, ailemi seviyorum ve Tanrı bana bu adımı atmam gerektiğini söylüyor"
  • Sumudica'dan şaşırtan emeklilik kararı

    Al Raed'de görev yapan Sumudica, Suudi Arabistan temsilcisine, Temmuz 2022'de 2 yıllık imza atmıştı.

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